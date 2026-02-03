96 năm thành lập Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam - Niềm tin và khát vọng

96 năm qua, Đảng ta đã đi cùng dân tộc. Gian khổ có nhau, vinh quang cùng hưởng. Lịch sử đã chọn Đảng, nhân dân đã tin Đảng. Đảng ta không được phép phụ lòng tin ấy.

Hà Nội trang hoàng nổi bật với pano, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc và băngrôn cổ động lan tỏa không khí trang trọng chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Trước khi có Đảng, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân yêu nước, nhưng lẻ loi và bế tắc. Có Đảng, dân tộc ta đã nhìn rõ con đường, trông thấy ánh sáng. Từ thân phận mất nước, dân tộc ta đứng dậy làm người tự do. Từ đói nghèo, nhân dân ta đi tới ấm no.

Chặng đường 96 năm không dài so với lịch sử, nhưng đủ để hun đúc một niềm tin bền chặt. Hôm nay, bước vào mùa Xuân mới, niềm tin ấy hướng về tương lai Việt Nam hùng cường.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng, xâm lược Việt Nam. Đất nước ta bị một quốc gia phương Tây chia làm 3 kỳ Bắc-Trung-Nam nhằm dễ bề áp bức, cai trị. Chế độ phong kiến mục nát, các phong trào yêu nước ngày đó dâng lên mạnh mẽ nhưng mạnh mà chưa đúng đường: Người đi theo bạo động tự phát, người trông cậy cải lương, người gửi gắm vào ngoại bang...

Lòng yêu nước không thiếu, ý chí không thiếu nhưng thiếu một ngọn cờ chung, thiếu đường lối khoa học, thiếu tổ chức chặt chẽ, thiếu lực lượng lãnh đạo đủ bản lĩnh. Vì thế, nhiều phong trào yêu nước anh dũng đã thất bại. Máu đổ, xương tan. Dân tộc ta sống trong đau khổ, lầm than.

Từ ngày 6/1-7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong bối cảnh ấy, Đảng ra đời ngày 3/2/1930 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và lãnh đạo. Nhân dân ta đã gọi Đảng với cái tên rất mộc mạc: Đảng ta. Hai tiếng ấy chứa cả niềm tin, bởi Đảng mang theo chủ nghĩa Marx-Lenin, mang theo mục tiêu rõ ràng là Độc lập cho dân tộc, Tự do cho nhân dân, Hạnh phúc cho con người.

Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường đi, có người dẫn dắt, có tổ chức tiên phong, có kỷ luật và lý tưởng. Từ bóng tối, dân tộc Việt Nam đã bước ra ánh sáng. Từ kiếp nô lệ, dân ta đứng lên làm chủ. Từ mất nước, ta đã có Nhà nước của mình vào mùa Thu năm 1945.

Rồi cả dân tộc đã quyết đổ xương máu để giữ non sông và mở đường sống bằng chính đôi tay mình. Chín năm chống thực dân Pháp. Gần 21 năm chống đế quốc Mỹ. Gian khổ vô cùng, hy sinh cũng vô kể. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân một lòng, toàn quân một ý.

Từ chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” đến Đại thắng mùa Xuân 1975 - đất nước liền một dải. Đó là thắng lợi của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, của niềm tin son sắt vào Đảng.

Năm 1986, Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật để khởi xướng công cuộc Đổi mới. Đây là một quyết định lịch sử, dũng cảm và sáng tạo. Đổi mới là để phát triển nhưng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

40 năm qua, diện mạo đất nước đã đổi khác. Kinh tế tăng trưởng liên tục, quy mô nền kinh tế năm 2025 thuộc nhóm đầu ASEAN, còn thu nhập bình quân đầu người tăng nhiều lần so với thời kỳ đầu Đổi mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hạ tầng phát triển. Đối ngoại mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao, là bạn, là đối tác tin cậy của nhiều quốc gia.

Chặng đường từ khi có Đảng, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu lịch sử. Song nhìn thẳng vào sự thật, tự soi mình luôn là nguyên tắc của Đảng. Bác Hồ đã dạy rất rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng.”

Các cụm mô hình biểu tượng hoa sen cách điệu cùng logo Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại các nút giao thông trọng điểm và khu vực trung tâm Thủ đô. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Đảng ta không hỏng vì có gan nhìn vào khuyết điểm, dám thừa nhận và sửa chữa khuyết điểm. Trên chặng đường tới những đích gần, tầm xa, Đảng ta đã xác định vẫn còn những yếu kém. Nổi lên là tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân và bệnh giáo điều. Đảng gọi đó là “giặc nội xâm," là thứ giặc nguy hiểm đe dọa lòng tin và sự tồn vong của Đảng. Vì thế, xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đặt lên hàng đầu.

Thực tế là Đảng ta cũng chưa bao giờ có vùng cấm hay ngoại lệ trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Ngược lại, kỷ luật luôn nghiêm minh. Cán bộ sai phạm ắt bị xử lý, kể cả cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Cũng bởi vậy mà uy tín của Đảng được củng cố. Lòng dân được bồi đắp. Đó là minh chứng cho một Đảng tiến bộ, một Đảng vì dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đối mặt nhiều “gió ngược”, thế giới biến động nhanh, cạnh tranh gay gắt. Song, năm 2025 Việt Nam vẫn giữ đà phát triển. Kinh tế-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh vững chắc, đối ngoại luôn giữ thế chủ động và tích cực. Đặc biệt, những việc lớn, việc khó, việc nhạy cảm được làm quyết liệt. Đó là tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hợp nhất nhiều tỉnh, thành phố để bộ máy gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ dân tốt hơn. Đây là quyết tâm chính trị rất cao. Làm vì lợi ích lâu dài của đất nước!

Trong thời điểm lịch sử này, Đại hội XIV của Đảng được tổ chức và thành công rất tốt đẹp là kết tinh trí tuệ, khát vọng của toàn dân tộc.

Đảng đã xác định rõ 5 quan điểm chỉ đạo lớn với 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược cho hành trình phát triển tới 2030, tầm nhìn 2045. Chặng đường này đất nước sẽ phát triển nhanh nhưng bền vững, tự chủ nhưng hội nhập sâu rộng, lấy khoa học-công nghệ-đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy con người làm trung tâm.

Đảng ta đã đề ra những chỉ tiêu cao như tăng trưởng hai con số, thu nhập cao, nâng chỉ số hạnh phúc lên. Đây là khát vọng lớn dựa trên nền tảng, niềm tin và quyết tâm dân tộc!

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Mọi quyết sách đều phải hướng tới lợi ích cho nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.” Câu nói này giản dị nhưng cũng rất sâu sắc. Bởi đó chính là cốt lõi của Đảng ta: Vì dân mà ra đời, vì dân mà phấn đấu, vì dân mà đổi mới.

Con đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng hướng đi đã rõ, ý chí đã thống nhất. Nếu biết nắm thời cơ, dám nghĩ lớn, dám làm và giữ vững đoàn kết thì Việt Nam sẽ tiến nhanh, tiến vững và tiến xa.

Chỉ còn vài năm nữa là tròn 100 năm thành lập Đảng. Xa hơn là mốc 2045 - một thế kỷ độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 23/1/2026. (Ảnh: TTXVN)

Lịch sử trao cho chúng ta cơ hội hiếm có. Cơ hội ấy không không cho phép sự tự mãn, sự chần chừ chờ đợi. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên, mỗi người dân đều có phần việc của mình. Việc nhỏ cũng quý. Việc lớn càng cần. Chung sức, đồng lòng, đó là sức mạnh Việt Nam.

96 năm qua, Đảng ta đã đi cùng dân tộc. Gian khổ có nhau, vinh quang cùng hưởng. Lịch sử đã chọn Đảng, nhân dân đã tin Đảng. Đảng ta không được phép phụ lòng tin ấy. Tin để toàn dân ta đi tiếp dưới ngọn cờ Đảng. Tin để đi đến một Việt Nam hùng mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Đó không chỉ là ước mơ mà là mệnh lệnh của thời đại!.

