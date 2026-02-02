Xây dựng Đảng
Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 31 đảng viên

Ngày 2/2, Đảng ủy phường Kỳ Sơn tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2. Dự buổi lễ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh và lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Sơn trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Kỳ Sơn có 31 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu sớm 60 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 19 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là những đồng chí đảng viên có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phát triển địa phương trong suốt những năm qua. Huy hiệu Đảng không những là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí đảng viên, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ phường Kỳ Sơn. Đợt trao Huy hiệu Đảng là dịp giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huy hiệu sớm 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh nhấn mạnh, đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này là phần thưởng cao quý của Đảng, nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, những đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là dấu mốc đặc biệt vẻ vang; dù ở cương vị nào các đồng chí vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ phường Kỳ Sơn.

Nhân dịp đón Tết Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí đảng viên cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, an toàn, vui tươi.

Đồng chí mong rằng với uy tín và kinh nghiệm của mình, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương; đồng thời là tấm gương, điểm tựa cho gia đình, con cháu noi theo.

Lãnh đạo phường Kỳ Sơn trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương.

