Thành lập Chi bộ Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn

Ngày 30/1, Đảng ủy xã Lai Đồng tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi bộ HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn. Tới dự có lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Đồng.

Lãnh đạo xã Lai Đồng tặng hoa chúc mừng Chi bộ HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Đảng ủy xã Lai Đồng đã trao Quyết định thành lập Chi bộ HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã, thể hiện quyết tâm của cấp ủy địa phương trong việc mở rộng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng tại khu vực kinh tế tập thể. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc để HTX hoạt động ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững.

Đảng ủy xã Lai Đồng đề nghị Chi hộ HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn sớm kiện toàn tổ chức, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong HTX; lãnh đạo, định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc thành lập Chi bộ HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn góp phần cụ thể hóa chủ trương của tỉnh Phú Thọ về phát triển kinh tế tập thể gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Thu Hà