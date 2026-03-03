Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị tại Đảng uỷ xã Sông Lô

Ngày 3/3, Đoàn Giám sát số 321 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Lô để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Thường trực Đảng uỷ xã Sông Lô.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bùi Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi giám sát.

Theo dự thảo báo cáo kết quả giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Lô đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; xác định rõ công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện cơ bản toàn diện, đồng bộ; vai trò của cấp ủy được phát huy; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; sự phối hợp giữa Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cơ bản chặt chẽ.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử bảo đảm đúng quy định; quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đúng luật, đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền được quan tâm, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đối với các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã, nhìn chung đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu; chủ động trong điều hành, phân công, kiểm tra, giám sát, đôn đốc; kịp thời cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế địa phương.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Lô cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo; đồng thời trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề về kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế do khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, thời gian tập trung; địa bàn có biến động dân cư, nhiều cử tri đi làm ăn xa; điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin còn khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có lúc còn dàn trải; việc kiểm tra, giám sát chưa thực sự thường xuyên; phân công, phối hợp có nội dung chưa thật rõ trách nhiệm....

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Thường trực Đảng uỷ xã xã Sông Lô trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị tập thể và từng cá nhân các đồng chí được giám sát tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị BTV Đảng ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Sông Lô tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ gắn với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất theo đúng các nội dung quy định tại Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh.

Theo đó, cần tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhất là thông tin về tiểu sử, trình độ, năng lực và quá trình công tác của các ứng cử viên để cử tri nắm bắt đầy đủ. Đồng thời, bảo đảm toàn bộ quy trình bầu cử được thực hiện chặt chẽ, đúng luật, đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ ở tất cả các khâu.

Tiếp tục rà soát, cập nhật, quản lý chặt chẽ danh sách cử tri, nhất là các trường hợp biến động dân cư, công dân đi làm ăn xa; bảo đảm chính xác, đầy đủ, không trùng lặp, không bỏ sót; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết danh sách các ứng cử viên và cử tri tại khu vực bỏ phiếu thôn Tiền Phong xã Sông Lô.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường đi cơ sở, trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Thuý Hường