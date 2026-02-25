Xây dựng Đảng vững mạnh - Nền tảng phát triển ở Vĩnh An

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Vĩnh An xác định rõ: Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trước hết phải xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Đây không chỉ là nhiệm vụ then chốt mà còn là nền tảng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Cán bộ xã Vĩnh An chủ động cập nhật, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Sau sáp nhập, điều quan trọng nhất là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở địa bàn dân cư, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Khi Đảng bộ vững mạnh, hệ thống chính trị vận hành hiệu quả thì các mục tiêu phát triển sẽ được triển khai đồng bộ, bền vững”.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Vĩnh An triển khai đồng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2025 cho thấy, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86,5%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%.

Cùng với công tác tổ chức, Đảng ủy đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng, tuyên giáo. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được triển khai nghiêm túc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận được thực hiện thường xuyên, kịp thời giải đáp những vấn đề Nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm; chế độ tiếp công dân được duy trì nền nếp; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân được thực hiện đúng quy định, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Từ nền tảng chính trị vững chắc đó, Đảng ủy xã đã lãnh đạo chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng.

Năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt trên 1.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hơn 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 0,31%. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 100% kế hoạch.

Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Hệ thống giao thông nông thôn tại Vĩnh An được đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả đạt được trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền mới là minh chứng sinh động cho mối quan hệ chặt chẽ giữa xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Khi tổ chức Đảng vững mạnh, kỷ cương được giữ nghiêm, niềm tin của Nhân dân được củng cố, đó chính là nền tảng bền vững để Vĩnh An tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Anh Thơ