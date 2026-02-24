Rạng rỡ Việt Nam - dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Cuốn sách không chỉ tổng kết thực tiễn mà còn khơi dậy sâu sắc niềm tự hào trong mỗi người dân, củng cố niềm tin và ý chí quyết tâm phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm giới thiệu cuốn sách tại buổi lễ.

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,” tổng kết những thành tựu to lớn, nổi bật đạt được của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, với hệ thống luận cứ khoa học chặt chẽ, số liệu và tư liệu phong phú, cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đã khẳng định những bước tiến mạnh mẽ và sự phát triển đầy ấn tượng của Việt Nam trong 5 năm qua, làm sáng rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và đặc biệt là sự đoàn kết chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc.

Những nghị quyết, chủ trương của Đảng được triển khai hiệu quả trong thực tiễn đã chứng minh tính khoa học, đúng đắn, tính ổn định, bền vững của đường lối phát triển đất nước, thể hiện sinh động phương châm “ý Đảng hợp lòng dân.”

Những thành tựu của đất nước đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đó sẽ tiếp tục là động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa, kịp thời nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và những năm tiếp theo.

Cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.”

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Vững bước đổi mới, tích cực hội nhập và phát triển, tập trung khắc họa về những thành tựu nổi bật đạt được của đất nước trên các lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Qua đó, làm nổi bật bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo của Đảng trong một nhiệm kỳ đầy biến động và thử thách.

Phần II: Vai trò, vị thế và uy tín quốc tế, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 40 năm đổi mới, “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” của đất nước được nâng lên một tầm cao mới. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và thế giới.

Phần III: Khát vọng vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới, cuốn sách đã dự báo bối cảnh thế giới và khu vực; nhận diện những thời cơ và thách thức đan xen; làm rõ triển vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng và toàn dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và đến năm 2045; đồng thời phản ánh niềm tin, kỳ vọng của cộng đồng quốc tế và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đối với con đường phát triển của Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển đất nước, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Trong bối cảnh đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ..., Đảng ta đã thể hiện là một khối đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, vững vàng lãnh đạo đất nước vượt qua những thời khắc khó khăn. Bằng những kết quả cụ thể, chúng ta đã khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chững lại, mà còn có bước tiến mạnh, đột phá lớn, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.”

Cuốn sách đã tổng kết chặng đường phát triển của đất nước 5 năm qua (2021-2025), thể hiện thông điệp về niềm tin, khí thế mới và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên con đường đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các đơn vị của Ban và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ trong việc phối hợp tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm sách lý luận, chính trị có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Việc phối hợp biên soạn, xuất bản và tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tiếp tục khẳng định sự phối hợp hết sức chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị của hai cơ quan.

Cuốn sách là một công trình tổng kết công phu, có chiều sâu lý luận và giá trị thực tiễn, đã làm rõ những thành tựu to lớn, những bài học kinh nghiệm quan trọng; đồng thời góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Không chỉ là sự tổng kết thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XIII, cuốn sách còn là tài liệu giá trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, giáo dục chính trị-tư tưởng hiện nay.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trước những yêu cầu đặt ra đối với công tác chính trị, tư tưởng, lý luận ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa trong điều kiện toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ số đang diễn ra ngày càng phức tạp, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng với các cơ quan lý luận, báo chí, xuất bản, trong đó có Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; kịp thời lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng và bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin vào vị thế, cơ đồ và sức vươn mình của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

