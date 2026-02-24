Bộ Giáo dục phản hồi đề xuất cấm chèn quảng cáo vào sách giáo khoa điện tử

Sách giáo khoa điện tử có tính năng tìm kiếm, đánh dấu, ghi chú, phóng to, thu nhỏ nội dung; tương tác cơ bản; không chèn quảng cáo, gợi ý mua sắm vào sách,...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và thẩm định sách giáo khoa điện tử từ sách giáo khoa bản in biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ cho biết, nhận được 26 ý kiến đóng góp, góp ý cho dự thảo từ các Sở GDĐT; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và góp ý của các Bộ và đơn vị thuộc các Bộ.

Sách giáo khoa điện tử có tính năng tìm kiếm, đánh dấu, ghi chú, phóng to, thu nhỏ nội dung; tương tác cơ bản; không chèn quảng cáo, gợi ý mua sắm vào sách,...

Liên quan đến Điều 6 về tính năng công nghệ sách giáo khoa điện tử, Sở GDĐT Cần Thơ kiến nghị thêm chức năng theo dõi tiến độ học tập. Nên quy định rõ mức tối thiểu bắt buộc (ví dụ: bài tập tương tác, theo dõi tiến độ học tập), còn AI, VR là tùy chọn; quy định dung lượng tối ưu và giới hạn dung lượng tối đa.

Tuy nhiên, Bộ GDĐT cho rằng, việc theo dõi tiến độ học tập với tất cả học sinh sử dụng SGK điện tử là tính năng rất khó, thể hiện cá nhân hóa. Nên theo dõi tiến độ học tập của học sinh, giáo viên theo dõi trong quá trình tổ chức dạy học.

Về dung lượng, Bộ cho rằng, quy định sẽ cứng nhắc và gây khó khăn cho đơn vị chuyển thể; hạn chế về cách thể hiện.

Liên quan đến hạ tầng và bảo mật, Sở GDĐT Cần Thơ, Cà Mau, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.Hồ Chí Minh đề xuất quy định rõ ràng hơn về việc không được thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của học sinh tiểu học ngoài dữ liệu thống kê chung (số lần truy cập, thời gian học...) và yêu cầu không hiển thị quảng cáo hoặc nội dung không liên quan.

Về nội dung này, Bộ GDĐT cho biết, đã có quy định, tuân thủ các quy định của Luật Xuất bản, Luật An ninh mạng, Luật Công nghiệp Công nghệ số hiện hành; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu cá nhân.

Bộ cũng khẳng định, số lần truy cập và thời gian học do nhu cầu của học sinh và giáo viên tổ chức hoạt động học.

"Không có phát sinh thêm khi học sinh học tập. SGK điện tử trước mắt chưa quản lý dữ liệu học tập của cá nhân. SGK điện tử được coi như nguồn học liệu" - Bộ nêu rõ.

Theo dự thảo, SGK điện tử có tính năng tìm kiếm, đánh dấu, ghi chú, phóng to, thu nhỏ nội dung; cho phép tương tác cơ bản (chọn đáp án, kéo thả, nghe lặp lại, nhập văn bản,...); tính năng tích hợp và cập nhật linh hoạt, liên kết với hệ thống quản lý học tập theo các tiêu chuẩn phổ biến, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo.

Đồng thời, SGK điện tử có khả năng sử dụng trực tuyến hoặc tải về khi không có kết nối Internet ổn định, đảm bảo người dùng luôn sử dụng được; không chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh, gợi ý mua sắm, giới thiệu bên ngoài vào sách giáo khoa điện tử,...

Về hạ tầng, dự thảo thông tư quy định, có các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, đảm bảo không chứa các liên kết hay nội dung độc hại, phản cảm.

Về quy trình chuyển thể sách giáo khoa điện tử, Bộ cho biết, đã sửa lại quy trình thực nghiệm như sau: Phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức thực nghiệm kỹ thuật và đánh giá trải nghiệm người dùng trên các nhóm đối tượng học sinh, giáo viên đại diện vùng miền.

Báo cáo kết quả thực nghiệm bao gồm các chỉ số về độ trễ, lỗi kỹ thuật và mức độ thuận tiện trong thao tác, tính hiệu quả đối với các dạng bài; số tiết thực nghiệm ít nhất 5% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 105 tiết/năm học trở lên, ít nhất 10% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 70 tiết/năm học đến dưới 105 tiết/năm học, ít nhất 15% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại. Hình thức tổ chức thực nghiệm trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến hoặc mô phỏng.

