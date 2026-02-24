Lương giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất từ năm 2026, theo quy định tại Luật Nhà giáo đã được ban hành và có hiệu lực từ 1.1.2026.

Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1.1.2026 quy định lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp. Đây được xem là thay đổi lớn nhất trong chính sách tiền lương năm 2026.

Lương giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất từ năm 2026, theo quy định tại Luật Nhà giáo đã được ban hành và có hiệu lực từ 1.1.2026. Ảnh minh họa: Tường Vân

Ngoài lương cơ bản, nhà giáo còn được hưởng các khoản phụ cấp theo tính chất công việc và điều kiện vùng miền.

Những nhóm được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn gồm: Giáo viên mầm non; giáo viên công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; giáo viên dạy trường chuyên biệt; giáo viên thực hiện giáo dục hòa nhập; giáo viên ở một số ngành, nghề đặc thù...

Tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Phụ cấp tăng, thêm chế độ đãi ngộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc xếp lương của nhà giáo chỉ có thể giải quyết căn cơ khi Chính phủ ban hành chính sách tiền lương mới và thực hiện việc sắp xếp lại thang lương của nhà giáo cùng các viên chức ngành khác.

Tại dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hệ số lương đặc thù cho giáo viên mầm non công lập là 1,25; giáo viên phổ thông 1,15; giáo viên dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập, trường nội trú có hệ số 1,2-1,3.

Với hệ số đặc thù này, lương giáo viên dự kiến sẽ tăng khoảng 1 đến trên 3 triệu đồng/tháng, đạt mục tiêu cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp công lập.

Bên cạnh việc tăng lương, phụ cấp giáo viên cũng sẽ tăng từ mức 35% hiện nay lên 70%, với giáo viên khu vực khó khăn là 100%, phụ cấp cho nhân viên trường học là 30%, theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo.

Về lộ trình triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất thực hiện nâng phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2026-2030), phụ cấp cho nhân viên trường học ở mức 20%; tăng đều 15% đối với giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông, tăng thêm 5% mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Từ năm 2031, việc thực hiện phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:

Giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; giáo viên các trường chuyên biệt; trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường dự bị đại học; Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 và Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức 100%.

Giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông không thuộc đối tượng nêu trên được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức 70%.

Viên chức, người lao động thuộc nhóm vị trí việc làm của các chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ; và nhóm vị trí việc làm các chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (trừ giáo viên, giảng viên) trong cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức 30%.

Theo laodong.vn