Hơn 20 tỉnh, thành công bố môn thứ ba thi lớp 10

Hầu hết địa phương chọn Tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10, chỉ Tuyên Quang thi Khoa học Tự nhiên, còn Vĩnh Long, Lâm Đồng xét tuyển.

Tới cuối tháng 2, hơn 20 tỉnh, thành đã công bố môn thứ ba và phương thức tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Các tỉnh cho biết chọn Ngoại ngữ (phần lớn là Tiếng Anh) là môn thứ ba thi lớp 10 bởi phù hợp với định hướng đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế.

Lâm Đồng và Vĩnh Long tổ chức xét tuyển với lớp 10 đại trà, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh.

Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm trong 60 phút, số ít địa phương cho đề thi trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do địa phương chọn từ nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học, nhưng không được lấy một môn quá ba năm liên tiếp, công bố trước 31/3.

Năm ngoái, Tiếng Anh (hoặc Ngoại ngữ) là lựa chọn của gần 60/63 tỉnh, thành cũ.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi trường THCS Đặng Tấn Tài, TP HCM, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo vnexpress.net