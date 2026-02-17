Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự năm 2026

Năm 2026, 15 cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng tuyển 3.883 sinh viên, học viên hệ dân sự ở các trình độ từ trung cấp đến tiến sĩ.

15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự năm 2026

Năm 2026, có 15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự. Ảnh: Lê Nguyễn

Có 15 cơ sở giáo dục trong quân đội đủ điều kiện đào tạo hệ dân sự gồm: Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Trường Cao đẳng Hậu cần 2, Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Các trình độ đào tạo gồm trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Học viện Kỹ thuật Quân sự được giao 880 chỉ tiêu hệ dân sự, cao nhất trong số 15 cơ sở (tăng 125 chỉ tiêu so với năm trước). Tiếp đến là Học viện Quân y với 600 chỉ tiêu, giảm 30 chỉ tiêu so với năm ngoái. Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tuyển ít nhất, với 2 chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ.

Từ năm 2002, các trường quân đội được tuyển sinh hệ dân sự ở nhiều trình độ. Đến năm 2017, các trường quân đội từng bước giảm dần chỉ tiêu và đến năm 2021 dừng tuyển sinh hệ dân sự.

Từ năm 2025, ngoài hệ quân sự, nhiều trường quân đội được phép đào tạo hệ dân sự trở lại. Với hệ này, các trường tuyển sinh tương tự các trường đại học khác, học sinh được đăng ký dự tuyển trực tiếp vào trường, không qua sơ tuyển.

Chỉ tiêu cụ thể của từng trường như sau:

15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự năm 2026

15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự năm 2026

15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự năm 2026

15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự năm 2026

15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự năm 2026

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Quân đội Quốc phòng Việt Nam dân Chỉ tiêu Học viên Quân sự Bộ quốc phòng Cao đẳng Đại học Đào tạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Con đường vào đại học bớt “dễ dãi” hơn

Con đường vào đại học bớt “dễ dãi” hơn
2026-02-16 12:11:00

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố lấy ý kiến xã hội đang thu hút sự quan tâm lớn của học sinh lớp 12, phụ huynh và các cơ sở...

Sắc Xuân trong sân trường

Sắc Xuân trong sân trường
2026-02-16 07:31:00

baophutho.vn Những ngày cuối năm, không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ không chỉ rộn ràng trong từng ngôi nhà mà còn lan tỏa khắp sân trường. Hoạt động ngoại...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long