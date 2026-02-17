15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự năm 2026

Năm 2026, 15 cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng tuyển 3.883 sinh viên, học viên hệ dân sự ở các trình độ từ trung cấp đến tiến sĩ.

Năm 2026, có 15 trường quân đội tuyển 3.883 học viên hệ dân sự. Ảnh: Lê Nguyễn

Có 15 cơ sở giáo dục trong quân đội đủ điều kiện đào tạo hệ dân sự gồm: Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Trường Cao đẳng Hậu cần 2, Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng.

Các trình độ đào tạo gồm trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Học viện Kỹ thuật Quân sự được giao 880 chỉ tiêu hệ dân sự, cao nhất trong số 15 cơ sở (tăng 125 chỉ tiêu so với năm trước). Tiếp đến là Học viện Quân y với 600 chỉ tiêu, giảm 30 chỉ tiêu so với năm ngoái. Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam tuyển ít nhất, với 2 chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ.

Từ năm 2002, các trường quân đội được tuyển sinh hệ dân sự ở nhiều trình độ. Đến năm 2017, các trường quân đội từng bước giảm dần chỉ tiêu và đến năm 2021 dừng tuyển sinh hệ dân sự.

Từ năm 2025, ngoài hệ quân sự, nhiều trường quân đội được phép đào tạo hệ dân sự trở lại. Với hệ này, các trường tuyển sinh tương tự các trường đại học khác, học sinh được đăng ký dự tuyển trực tiếp vào trường, không qua sơ tuyển.

Chỉ tiêu cụ thể của từng trường như sau:

