Tuyển sinh 550 chỉ tiêu công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài Công an

Năm 2026, Bộ Công an tiếp tục giao cho các học viện, trường CAND tuyển sinh 550 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành Công an (văn bằng 2 Công an).

Bộ Công an vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường CAND năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 Công an tại các học viện, trường CAND năm nay là 550 chỉ tiêu, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.

Chỉ tiêu vào 7 học viện, trường CAND cụ thể như sau:

+ Học viện ANND : 130 chỉ tiêu, trong đó ngành nghiệp vụ An ninh là 100 chỉ tiêu tuyển sinh khu vực phía Bắc (10 nữ, 90 nam); ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là 30 chỉ tiêu (3 nữ và 27 nam), tuyển sinh toàn quốc.

Từ năm 2026, kỳ thi văn bằng 2 đối với công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an sẽ được tổ chức trên máy tính.

+ Học viện CSND: 100 chỉ tiêu, tuyển sinh khu vực phía Bắc với tỷ lệ 10 nữ, 90 nam.

+ Đại học ANND: 100 chỉ tiêu, tuyển sinh khu vực phía Nam với tỷ lệ 10 nữ, 90 nam.

+ Đại học CSND: 100 chỉ tiêu, tuyển sinh khu vực phía Nam với tỷ lệ 10 nữ, 90 nam.

+ Trường Đại học PCCC: 50 chỉ tiêu, tuyển sinh toàn quốc với tỷ lệ 5 nữ, 45 nam.

+ Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh: 50 chỉ tiêu (5 nữ, 45 nam), tuyển sinh toàn quốc.

+ Học viện Quốc tế: 20 chỉ tiêu (2 nữ, 18 nam), tuyển sinh toàn quốc.

Năm nay, phương thức tuyển sinh văn bằng 2 Công an tiếp tục được Bộ Công an giữ vững ổn định: Phương thức 1 (xét tuyển thẳng) và Phương thức 2 (thi tuyển).

Trong đó, đối với phương thức thi tuyển, thay vì làm bài thi trên giấy, năm nay thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính.

