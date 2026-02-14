Chiến thắng bệnh tật bằng ý chí và tri thức

Giữa rất nhiều gương mặt học sinh xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026, em Hà Ngọc Sơn, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Phương Xá, xã Cẩm Khê, đã để lại dấu ấn đặc biệt. Không chỉ bởi em đạt giải Ba môn Khoa học Tự nhiên 2, mà còn bởi hành trình vượt lên số phận đầy gian nan, nghị lực và niềm tin mạnh mẽ phía sau thành tích đáng tự hào ấy.

Em Hà Ngọc Sơn luôn chăm chỉ học tập.

Em Hà Ngọc Sơn sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Khi tuổi thơ của bạn bè đồng trang lứa còn ngập tràn niềm vui học tập và những ước mơ hồn nhiên, Sơn lại phải đối mặt với biến cố lớn của cuộc đời: Em mắc ung thư máu từ những năm tiểu học. Căn bệnh hiểm nghèo như một thử thách khắc nghiệt, cướp đi của em sức khỏe, thời gian và cả những ngày tháng vô tư của tuổi thơ.

Em Hà Ngọc Sơn đứng thứ 3 từ trái sang tại buổi gặp mặt động viên học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Những năm tháng ấy, hình ảnh cậu học trò nhỏ có những lúc cơ thể suy kiệt, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Thế nhưng, trong hoàn cảnh tưởng chừng chỉ toàn bóng tối ấy, ngọn lửa ham học và khát vọng vươn lên trong em chưa bao giờ tắt.

Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Sơn vẫn mang theo sách vở bên mình, tranh thủ từng phút tỉnh táo hiếm hoi để ôn bài, đọc sách, suy nghĩ về những bài toán, những thí nghiệm khoa học còn dang dở. Với em, học tập không chỉ là nhiệm vụ của một học sinh, mà còn là điểm tựa tinh thần, là động lực để em chiến đấu với bệnh tật.

Chia sẻ bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy kiên cường, Hà Ngọc Sơn tâm sự: “Có lúc em mệt đến mức không cầm nổi cây bút, nhưng em không muốn bỏ cuộc. Em nghĩ nếu mình cố gắng học tốt, đó sẽ là niềm vui và động lực lớn nhất cho bố mẹ, và cũng là cách để em chiến thắng bệnh tật”.

Chính suy nghĩ giản dị nhưng mạnh mẽ ấy đã giúp Sơn từng bước vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Sau những ngày điều trị dài, em quay trở lại lớp học với tinh thần lạc quan, ý chí bền bỉ và quyết tâm cao độ. Không chỉ theo kịp chương trình, Sơn còn học đều các môn, đặc biệt bộc lộ năng lực nổi bật ở lĩnh vực Khoa học Tự nhiên - môn học đòi hỏi tư duy logic, sự kiên trì và khả năng phân tích sâu.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, em đã đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh, một thành tích đáng trân trọng, là “quả ngọt” xứng đáng cho những tháng ngày không đầu hàng nghịch cảnh. Thành tích ấy không chỉ là niềm vui của riêng em và gia đình, mà còn là niềm tự hào lớn của thầy cô, bạn bè và Trường THCS Phương Xá. Xúc động khi nói về cậu học trò đặc biệt, thầy giáo Bùi Huy Nghiệp - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Xá chia sẻ: “Hà Ngọc Sơn là một học sinh rất đặc biệt, không chỉ bởi hoàn cảnh khó khăn mà còn bởi nghị lực sống phi thường. Em học giỏi, lễ phép, giàu ý chí và luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến thầy cô, bạn bè. Nhà trường vô cùng tự hào về em.”

Câu chuyện của Hà Ngọc Sơn không chỉ là hành trình chinh phục tri thức, mà còn là hành trình chiến thắng số phận, chiến thắng chính mình. Em đã chứng minh rằng: Nghèo khó không thể ngăn cản ước mơ, bệnh tật không thể khuất phục ý chí con người, và chỉ cần không bỏ cuộc, con người có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

Giải thưởng hôm nay là dấu mốc đáng nhớ, nhưng không phải là điểm dừng. Tin rằng, với nghị lực phi thường, niềm tin mạnh mẽ và trái tim luôn hướng về những điều tốt đẹp, Hà Ngọc Sơn sẽ còn tiếp tục vươn xa hơn nữa, viết tiếp những ước mơ đẹp cho tương lai, trở thành tấm gương sáng về nghị lực sống, tinh thần hiếu học và ý chí vượt khó cho học sinh cả nước noi theo.

Hiền Mai