9 học sinh Trường THCS Văn Lang đạt thành tích cao tại Kỳ thi ASMO

Kỳ thi ASMO (Asian Science and Mathematics Olympiad) năm học 2025 - 2026 ghi nhận thành tích đáng khích lệ của học sinh Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) với 9 giải thưởng ở nội dung Toán học.

Em Nguyễn Nam Phong, học sinh lớp 7B đạt Huy chương Vàng Toán quốc tế ASMO.

Tại Kỳ thi ASMO năm học 2025 - 2026, Trường THCS Văn Lang có 9 học sinh đạt kết quả cao ở nội dung Toán học, gồm 1 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Em Trần Thị Thanh Tú, học sinh lớp 7B đạt Huy chương Đồng Toán quốc tế ASMO.

Em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 7B, đạt Huy chương Đồng Toán quốc tế ASMO.

Em Đại Khôi Nguyên, học sinh lớp 7B đạt Huy chương Đồng Toán quốc tế ASMO.

Em Nguyễn Nhật Hoàng, học sinh lớp 7B đạt Huy chương Đồng Toán quốc tế ASMO.

Em Vi Hoàng Nam, học sinh lớp 7I đoạt Huy chương Đồng Toán quốc tế ASMO.

Em Đỗ Trí Dũng, học sinh lớp 7C đạt Huy chương Đồng Toán quốc tế ASMO.

Em Tạ Quân Bảo, học sinh lớp 7I đạt Huy chương Đồng Toán quốc tế ASMO.

ASMO là kỳ thi Olympic quốc tế nhằm đánh giá năng lực học sinh trong các lĩnh vực Toán học, Khoa học và Tiếng Anh, dành cho học sinh từ Tiểu học đến Trung học phổ thông. Kỳ thi được tổ chức thường niên và nhận được sự quan tâm, tham gia rộng rãi của nhiều cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

Em Nguyễn Minh Đăng, học sinh lớp 7B đạt giải Khuyến khích Toán quốc tế ASMO.

Thành tích của học sinh Trường THCS Văn Lang tại kỳ thi năm nay không chỉ thể hiện năng lực học tập, tư duy logic của các em mà còn phản ánh sự quan tâm, đầu tư của nhà trường trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh.

Hiền Mai