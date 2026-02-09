Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và tặng quà Tết công nhân

Sáng 9/2, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và tặng quà Tết công nhân công trường. Cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe nhà thầu thi công báo cáo tiến độ dự án.

Đến thời điểm này, toàn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đã giải phóng mặt bằng được 32,8/34km, đạt 97%. Trong đó, đoạn qua xã Đà Bắc còn vướng mặt bằng 5 hộ dân; đoạn qua xã Cao Sơn vướng 11 hộ dân; đoạn qua xã Tiền Phong hoàn thành giải phóng mặt bằng 100%; đoạn qua xã Tân Mai đã bàn giao mặt bằng 99%, còn vướng mặt bằng 2 hộ dân và 2 công trình bể cấp nước.

Hiện nhà thầu đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện, đường nước sinh hoạt, bể nước tại các vị trí qua các xã.

Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí số vốn còn thiếu so với cơ cấu vốn ngân sách Trung ương đã được phê duyệt là 1.005,99 tỷ đồng vào kế hoạch vốn năm 2027; cho phép mở rộng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn km19 - km53) từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe theo quy hoạch hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư dự kiến bổ sung khoảng 8.171 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao quà Tết tặng công nhân đang thi công trên công trường Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của các đơn vị thi công; sự sát sao trong công tác chỉ đạo, đôn đốc của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời khẳng định: Dự án triển khai trong điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, chịu tác động lớn của mưa kéo dài nhiều ngày trong năm, gây không ít khó khăn cho tiến độ thi công. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉ đạo quyết liệt và sự đồng lòng từ tỉnh đến cơ sở, đến nay tiến độ dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà và động viên cán bộ, công nhân đang làm việc tại công trường. Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra. Để đạt được mục tiêu, đề nghị các đơn vị thi công tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, tranh thủ thời tiết khô ráo, thuận lợi để tăng ca, tăng kíp, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ dự án.

