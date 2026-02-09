Hội Xuân Bính Ngọ 2026 - Xứ Mường, kỷ nguyên hội nhập

Tối 8/2, tại khu nhà ở xã hội Mường CENTRAL, UBND xã Thịnh Minh phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp tổ chức chương trình Hội Xuân Bính Ngọ 2026 - Xứ Mường, kỷ nguyên hội nhập.

Dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hòa Bình (cũ); đại diện các bộ, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành, doanh nghiệp của tỉnh cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Hội xuân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai chiêng xứ Mường.

Nghi lễ Mo Mường tại Hội xuân.

Mở đầu chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức khai chiêng xứ Mường, tiếp đó là các tiết mục múa hát, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước.

Nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn được biểu diễn tại Hội xuân.

Hội xuân diễn ra trong 3 ngày (6 - 8/2) thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của Nhân dân địa phương và du khách đến từ Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành lân cận. Không gian hội xuân có gần 80 gian hàng, giới thiệu các sản vật, ẩm thực địa phương, góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế - văn hóa của xứ Mường.

Hàng trăm suất quà đã được trao đến người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đặc biệt, hai gian hàng “0 đồng” với nhiều sản phẩm thiết yếu là điểm nhấn nhân văn của hội xuân, lan tỏa thông điệp sẻ chia, yêu thương trong cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động thể thao tại Hội xuân.

Lồng ghép trong chương trình, UBND xã Thịnh Minh đã tổ chức hội thi thể thao với 3 môn chính: ném còn, kéo co, bắn nỏ. Hội thi thu hút 20 đội với 140 vận động viên tham gia, không chỉ góp phần rèn luyện thể chất mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, gìn giữ và phát huy các trò chơi dân gian.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thịnh Minh thăm gian hàng trưng bày tại Hội xuân.

Theo Ban tổ chức, Hội Xuân Bính Ngọ 2026 - Xứ Mường, kỷ nguyên hội nhập đã thu hút gần 10.000 lượt người dân và du khách tham dự.

Hồng Trung