Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến một số nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 9/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị nghe Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên; Kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2026; Phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ năm 2026; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức hội thao của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Theo đó, hội thao được tổ chức vào cuối tháng 3/2026 trong phạm vi toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh với 5 môn thi đấu, gồm: Bóng bàn, cầu lông, pickleball, kéo co, bóng chuyền hơi theo từng nhóm đối tượng, nhóm tuổi, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế và tính phong trào.

Đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến công tác cán bộ tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng tình với ý kiến thảo luận của các đại biểu và thống nhất cao đối với các báo cáo, tờ trình, kế hoạch tại hội nghị. Thống nhất công nhận đảng viên chính thức cho 4 đồng chí; đồng ý với kết quả thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ đối với 45 đồng chí.

Đối với kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa trọng tâm của cấp ủy các cấp nhằm kịp thời bổ sung, tăng cường về số lượng; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Đồng chí thống nhất mục tiêu phấn đấu năm 2026 kết nạp 72 đảng viên mới trở lên, đạt tỷ lệ 3,01% so với tổng số 2.390 đảng viên đến thời điểm 31/12/2025 trong toàn Đảng bộ. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa kịp thời kế hoạch phát triển đảng viên hằng tháng, hằng quý, hằng năm bằng những biện pháp, giải pháp hiệu quả đồng bộ từ công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, thực hiện các bước quy trình, thủ tục đến kết nạp đảng viên, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đồng chí lưu ý, việc kết nạp đảng viên phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng chất lượng kết nạp đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thống nhất cao với Kế hoạch tổ chức hội thao của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2026 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đinh Vũ