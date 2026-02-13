Đặng Vũ Châu Anh - thủ khoa từ niềm say mê

Giữa rất nhiều câu chuyện về nỗ lực và khát vọng học tập, hành trình chinh phục ngôi vị thủ khoa môn Lịch sử và Địa lí 2 của em Đặng Vũ Châu Anh - học sinh lớp 9B, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 là câu chuyện đẹp về sự bền bỉ và niềm say mê học tập.

Em Đặng Vũ Châu Anh - học sinh lớp 9B, Trường THCS Văn Lang thủ khoa môn Lịch sử và Địa lí 2 .

Ít ai biết rằng, phía sau danh hiệu thủ khoa là những tháng ngày âm thầm nỗ lực và nuôi dưỡng đam mê. Suốt 3 năm liền (lớp 6, 7, 8), Châu Anh đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Em liên tiếp giành giải Nhất cấp thành phố (cũ) năm lớp 7, lớp 8 và tiếp tục khẳng định mình với giải Nhất cấp phường khi bước vào năm học lớp 9.

Thành tích nối tiếp thành tích, nhưng ở Châu Anh không có sự vội vàng hay chạy theo áp lực, mà là nhịp học đều đặn, chắc chắn. Châu Anh duy trì thói quen tưởng chừng rất đơn giản: lập kế hoạch học tập rõ ràng, học đều mỗi ngày và luôn cố gắng hiểu bản chất vấn đề. Em không học “nước rút”, không thức khuya kéo dài. Ngược lại, em kiên trì giữ nếp sinh hoạt khoa học, luôn đi ngủ trước 22 giờ 30 để đảm bảo sức khỏe và sự tỉnh táo cho ngày hôm sau. Với em, học tốt không chỉ là học nhiều, mà là học đúng cách.

Em Đặng Vũ Châu Anh (ngồi ngoài cùng bên trái ảnh) cùng các bạn học đội tuyển Lịch sử và Địa lí 2.

Niềm yêu thích đặc biệt với môn Lịch sử và Địa lí 2 đã giúp Châu Anh tìm thấy động lực học tập lâu dài. Em say mê tìm tòi, chủ động đặt câu hỏi và biết vận dụng kiến thức vào thực tế. Trong quá trình bồi dưỡng đội tuyển, sự tiến bộ của em thể hiện rõ qua từng giai đoạn, không ồn ào nhưng vững chắc.

Cô và trò đội tuyển môn Lịch sử và Địa lí 2.

Nhận xét về cô học trò nhỏ, cô Lương Thị Bích Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang chia sẻ: “Em Châu Anh là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, có tư duy tốt và tinh thần học tập nghiêm túc. Em tiếp thu nhanh, biết vận dụng kiến thức linh hoạt, có khả năng suy luận và sáng tạo. Đặc biệt, em luôn chủ động, say mê tìm tòi và thể hiện rõ niềm yêu thích với môn Lịch sử và Địa lí 2 trong suốt quá trình bồi dưỡng, em giữ được sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần tự học cao và tiến bộ rõ rệt.”

Sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, Châu Anh lớn lên trong môi trường giàu tính kỷ luật, trách nhiệm và truyền thống hiếu học. Chính nền tảng gia đình ấy đã hun đúc cho em ý thức tự giác, tinh thần cố gắng và thái độ nghiêm túc trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Thành tích thủ khoa môn Lịch sử và Địa lí 2 không chỉ là kết quả của trí tuệ mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ, tự giác và niềm say mê học tập. Câu chuyện của Đặng Vũ Châu Anh là một lát cắt đẹp về những học sinh bình dị nhưng giàu nghị lực - những mầm xanh đang lặng lẽ lớn lên từ chính sự nỗ lực mỗi ngày.

Hạnh Thúy