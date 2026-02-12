Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên

Ngày 12/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên.

Cùng đi có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử tại hai phường được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu đề ra. Phường Vĩnh Yên có 40.184 cử tri (19.313 nam, 20.871 nữ); đã thành lập 11 đơn vị bầu cử, 11 Ban bầu cử với 165 thành viên; tổ chức 25 khu vực bỏ phiếu và 25 Tổ bầu cử với 469 thành viên; dự kiến bầu 26 đại biểu HĐND phường.

Phường Vĩnh Phúc có 49.202 cử tri (22.863 nam, 26.339 nữ); thành lập 14 đơn vị bầu cử, 14 Ban bầu cử với 144 thành viên; tổ chức 62 khu vực bỏ phiếu và 62 Tổ bầu cử với 1.124 thành viên. Tổng cộng, hai phường có 89.386 cử tri; 25 đơn vị bầu cử; 87 khu vực bỏ phiếu và trên 1.900 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Công tác hiệp thương được thực hiện đúng quy trình, quy định. Sau 3 vòng hiệp thương, phường Vĩnh Yên còn 41 người ứng cử; phường Vĩnh Phúc còn 44 người ứng cử. Hai phường đã ban hành đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; hoàn thiện cơ sở vật chất; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; đến nay chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung như việc lập, niêm yết danh sách cử tri; bố trí hòm phiếu tại các khu vực; in và phát thẻ cử tri; cơ cấu, số lượng thành viên Tổ bầu cử; công tác tuyên truyền; kinh phí phục vụ bầu cử; phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên trong triển khai chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch.

Đồng chí cho biết, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và các tổ chức giúp việc; đồng thời thành lập 19 đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ được bầu 17 đại biểu Quốc hội, thành lập 6 đơn vị bầu cử; phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên thuộc đơn vị bầu cử số 4, bầu 3 đại biểu. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, toàn tỉnh được bầu 85 đại biểu, thành lập 19 đơn vị bầu cử; hai phường thuộc đơn vị bầu cử số 14, bầu 4 đại biểu. Toàn tỉnh dự kiến bầu 3.067 đại biểu HĐND cấp xã; thành lập 3.705 Tổ bầu cử, tương ứng 3.705 khu vực bỏ phiếu; tổng số cử tri trên 2,8 triệu người. Việc lập, niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng quy định.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền hai phường xác định tổ chức bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quý I/2026; tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là qua hệ thống truyền thanh cơ sở; bảo đảm nội dung khẩu hiệu, pa nô, áp phích chính xác, phù hợp, bảo đảm mỹ quan; rà soát, cập nhật kịp thời danh sách cử tri khi có biến động; giải quyết đầy đủ, đúng quy định các kiến nghị liên quan, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân; tăng cường giám sát, kiểm tra theo kế hoạch; lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường trước ngày 26/2/2026.

Đồng chí cũng yêu cầu hai địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc, vận động bầu cử đúng quy định; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử; thông tin đầy đủ để cử tri nắm rõ ngày bầu cử, nơi và thời gian bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, phiếu bầu; tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử; hoàn thành phát thẻ cử tri trước ngày 12/3/2026; bảo đảm cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, thành công.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại khu vực bỏ phiếu Kho KT887, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (phường Vĩnh Phúc) và Tổ dân phố Tiên Sơn (phường Vĩnh Yên), kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, việc niêm yết danh sách cử tri, công tác trang trí, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho cử tri và lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, người lao động Kho KT887.

