Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ công ích, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực quản trị doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của đơn vị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Công ty hiện có 12 chi bộ trực thuộc trên tổng số 30 phòng, ban, đơn vị, gồm 2 chi bộ phòng, 10 chi bộ xí nghiệp. Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, dịch vụ thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng uỷ Công ty luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời là nền tảng để lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Năm 2025, Đảng uỷ Công ty đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt Đảng. Nề nếp sinh hoạt Đảng được duy trì, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Công ty tập trung lãnh đạo toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước những khó khăn, biến động của thị trường, Đảng uỷ đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành sản xuất linh hoạt, quyết liệt, bám sát thực tiễn. Trọng tâm là tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ, từng bước hiện đại hóa hệ thống sản xuất, quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động.

Đảng bộ Công ty luôn chú trọng lãnh đạo công tác quản lý kỹ thuật và vận hành hệ thống cấp nước, coi đây là giải pháp then chốt để nâng cao độ tin cậy trong cung cấp nước sạch. Các quy trình kỹ thuật được rà soát, chuẩn hóa; công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ được thực hiện nghiêm, góp phần giảm sự cố, hạn chế thất thoát nước, bảo đảm chất lượng nước cung cấp ổn định, an toàn cho người dân.

Song song với đó, Đảng uỷ chỉ đạo đơn vị chủ động xây dựng, phát triển và mở rộng hệ thống mạng lưới cấp nước phù hợp với quy hoạch đô thị và nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Việc đầu tư mở rộng mạng lưới được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời yêu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng phục vụ.

Một nội dung khác được Đảng uỷ Công ty tập trung lãnh đạo, đó là đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và bố trí, sử dụng lao động hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Việc sắp xếp, bố trí lao động được thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác của từng cán bộ, người lao động, hướng tới mục tiêu “Năng suất cao - hiệu quả bền vững”, đồng thời tạo điều kiện nâng cao thu nhập, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

Nhờ lãnh đạo toàn diện, sát sao của Đảng uỷ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực: Doanh thu đạt gần 399 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 102,8%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2 tỷ đồng, bằng 113,3% kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động 16 triệu đồng/người/tháng. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, nộp 100% bảo hiểm xã hội cho người lao động với tổng số tiền trên 12,7 tỷ đồng, bảo đảm quyền lợi và sự gắn bó lâu dài của người lao động với doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ khẳng định, Đảng ủy Công ty luôn xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo toàn diện, lấy công tác xây dựng Đảng làm nền tảng; lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, năm 2025, Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ được Đảng bộ phường Việt Trì đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Anh Thơ