Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Huy hiệu Đảng tại phường Phú Thọ

Chiều 3/2, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 24 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và phường Phú Thọ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Minh Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ.

Tại buổi lễ, Đảng bộ phường Phú Thọ có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ Nguyễn Minh Xuyên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu Đảng là những đảng viên ưu tú, luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đảng viên.

Trao tặng Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khẳng định: Huy hiệu Đảng là biểu tượng cao quý về sự kiên trung, bản lĩnh chính trị và cống hiến trọn đời của người đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Càng vinh dự hơn với người đảng viên khi được trao tặng Huy hiệu Đảng đúng ngày kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Lãnh đạo phường Phú Thọ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các đảng viên lão thành luôn là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, môi trường nào, các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó.

Lãnh đạo phường Phú Thọ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương sáng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo phường Phú Thọ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, giúp đỡ để các đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi tiếp tục đóng góp trí tuệ xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Lê Hoàng