[Infographic] Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Thanh Ba nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

2026-01-31 15:10:00 baophutho.vn Xác định nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, sau hợp nhất, Đảng bộ xã Thanh Ba triển khai nhiều...

3. 401 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2

2026-01-30 20:10:00 baophutho.vn Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy...

Thành lập Chi bộ Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn

2026-01-30 15:49:00 baophutho.vn Ngày 30/1, Đảng ủy xã Lai Đồng tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi bộ HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn. Tới dự có lãnh đạo Thanh tra...

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận

2026-01-29 17:09:00 baophutho.vn Ngày 29/1, Đảng ủy xã Tam Đảo và Đảng ủy Nhà máy Z195 đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2026.

Năm 2025, toàn tỉnh kết nạp 3.262 đảng viên mới

2026-01-29 14:59:00 baophutho.vn Năm 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ...

Phường Vĩnh Yên: Phần thưởng cao quý kết tinh từ ý Đảng, lòng dân

2026-01-29 07:51:00 baophutho.vn Có những phần thưởng không chỉ được ghi nhận bằng Huân chương, mà được khắc sâu trong niềm tin của Nhân dân. Có những danh hiệu không đến từ...