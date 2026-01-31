Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

[Infographic] Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 30/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định số 05-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV. Báo Phú Thọ xin trân trọng giới thiệu Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí.

[Infographic] Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

[Infographic] Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban Bí thư Trung ương Đảng ỦY viên Bộ Chính trị Tô Lâm Tổng bí thư Hành quyết việc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bí thư chi bộ gần dân, sát việc

Bí thư chi bộ gần dân, sát việc
2026-01-28 16:32:00

baophutho.vn Sinh hoạt chi bộ ở xóm Mý, xã Vân Sơn thường bắt đầu rất giản dị. Không phải những báo cáo dài hay con số tổng hợp, mà là những việc đang diễn...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long