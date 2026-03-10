Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Xuân Lũng

Sáng 10/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thực, sinh hoạt tại Chi bộ 8, Đảng bộ xã Xuân Lũng. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Thực.

Đồng chí Nguyễn Thực sinh ngày 6/9/1930 tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, được kết nạp vào Đảng ngày 28/1/1948, chính thức ngày 1/1/1949. Trong quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí gắn bó với quân đội và ngành quân y, trực tiếp phục vụ tại nhiều đơn vị chiến đấu.

Đồng chí Thực từng là y tá trưởng, cán bộ quân y tại Quân khu Tây Bắc, công tác tại mặt trận Thượng Lào, sau đó học tập trở thành bác sĩ quân y, công tác tại Quân khu Việt Bắc và Quân khu I. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy chăm sóc sức khỏe bộ đội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của người đảng viên, tích cực tham gia sinh hoạt Đảng và đóng góp xây dựng địa phương. Những cống hiến của đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao qúy như Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng và nhiều phần thưởng khác.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực cùng lãnh đạo địa phương, khu dân cư, người thân tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Thực.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Thực, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Tấm gương phấn đấu, cống hiến của đồng chí Nguyễn Thực là niềm vinh dự của gia đình, chi bộ và Đảng bộ xã Xuân Lũng; đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên đối với cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục học tập và noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc đảng viên Nguyễn Thực sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng của người đảng viên lão thành, gương mẫu để các thế hệ đảng viên, con cháu và Nhân dân noi theo.

Đảng viên Nguyễn Thực phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Xuân Lũng tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các đồng chí đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, động viên để các đồng chí tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lê Hoàng