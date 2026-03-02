Xuân Đài: Đưa sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất

Sinh hoạt chi bộ là nền tảng của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ vì thế không chỉ phản ánh năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, mà còn quyết định mức độ lan tỏa của các chủ trương, nghị quyết vào đời sống địa phương.

Từ nhận thức đó, Đảng ủy xã Xuân Đài đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2025–2030, với yêu cầu xuyên suốt: Sinh hoạt gắn chặt nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, từng lĩnh vực; mỗi buổi sinh hoạt thực sự là nơi bàn việc, chỉ rõ vấn đề và thúc đẩy hành động cụ thể. Từ đó, sinh hoạt chi bộ từng bước chuyển từ duy trì nền nếp sang tạo chuyển biến thực chất.

Một minh chứng rõ nét là cách tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Kim Thượng. Thay vì những nội dung chung chung, chi bộ lựa chọn đúng “điểm nghẽn” của nhà trường để đưa vào sinh hoạt. Ngay đầu năm học, vấn đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử theo chương trình mới được đưa ra thảo luận thẳng thắn. Những hạn chế như nguồn học sinh chưa ổn định, giáo viên kiêm nhiệm nhiều việc, yêu cầu đổi mới đánh giá theo hướng phát triển năng lực đều được nhìn nhận đầy đủ, không né tránh.

Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Kim Thượng (xã Xuân Đài) tập trung bàn các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu đổi mới giáo dục ở cơ sở.

Theo thầy giáo Lỗ Quốc Tài - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, sinh hoạt chi bộ chỉ có ý nghĩa khi đi thẳng vào giải pháp. Từ rà soát khâu phát hiện học sinh có năng khiếu, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, đến việc tăng cường phối hợp với phụ huynh, từng nội dung đều được bàn cụ thể, phân công rõ trách nhiệm. Kết thúc buổi sinh hoạt, mỗi đảng viên đều xác định rõ phần việc của mình, bắt đầu từ những thay đổi ngay trong từng tiết dạy.

Không chỉ ở Kim Thượng, nhiều chi bộ khác trên địa bàn Xuân Đài đang tổ chức sinh hoạt theo cách tương tự: Chọn đúng vấn đề cần giải quyết, bàn giải pháp căn cơ và theo dõi kết quả thực hiện sau sinh hoạt. Đảng ủy xã định hướng các chi bộ tập trung sinh hoạt vào những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn như chất lượng giáo dục, quản lý đất đai, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới... Cách làm này giúp sinh hoạt chi bộ bám sát đời sống, tránh dàn trải, lặp lại nội dung hành chính.

Theo đồng chí Lê Thảo – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đài, cùng với duy trì sinh hoạt định kỳ đúng quy định, xã tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với từng lĩnh vực cụ thể. Nội dung sinh hoạt không dừng ở phổ biến chủ trương, mà đi sâu phân tích thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, bàn giải pháp và xác định trách nhiệm của từng đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm, tạo áp lực nhưng cũng là động lực đổi mới.

Đảng viên xã Xuân Đài nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa nội dung sinh hoạt chi bộ bằng những phần việc thiết thực trong thực tiễn.

Đáng chú ý, vai trò của cấp ủy được thể hiện rõ hơn thông qua việc phân công Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, dự sinh hoạt và theo dõi hoạt động của từng chi bộ. Cách làm này giúp sinh hoạt chi bộ không rơi vào tình trạng “tự xoay xở”, đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa chỉ đạo của Đảng ủy xã với thực tiễn ở cơ sở. Từ đó, không khí sinh hoạt chuyển dần từ “nghe và ghi” sang “bàn và làm”, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tính chiến đấu của đảng viên.

Với cách làm đó, Xuân Đài đặt mục tiêu 100% chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đúng quy định, nội dung gắn chặt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; hằng năm phấn đấu trên 90% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra vi phạm kỷ luật. Song song với đổi mới nội dung sinh hoạt, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, bảo đảm 100% chi bộ ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt, đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, từng bước hiện đại hóa phương thức lãnh đạo ở cơ sở.

Thực tiễn ở Xuân Đài cho thấy, chất lượng sinh hoạt chi bộ không nằm ở hình thức hay tần suất, mà ở khả năng dẫn dắt hành động và tạo chuyển biến cụ thể. Khi mỗi chi bộ thực sự trở thành nơi soi lại công việc, xác định rõ trách nhiệm và theo đến cùng những điều đã thống nhất, nghị quyết hiện diện bằng những thay đổi trong cách làm, trong hiệu quả công việc hằng ngày. Đó cũng là con đường Xuân Đài đang kiên trì đi - bắt đầu từ chi bộ, để xây dựng sức mạnh của tổ chức Đảng từ chính những việc gần dân, sát dân nhất.

Nguyễn Yến