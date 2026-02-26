Xây dựng Đảng vững mạnh - Nền tảng để Sơn Lương bứt phá

Sau khi chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập 3 xã Mỹ Lung, Mỹ Lương và Lương Sơn, xã Sơn Lương chuyển mình mạnh mẽ. Không gian phát triển mới được mở ra, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã tiếp tục được khẳng định, trở thành nhân tố quyết định tạo nên những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Lương tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Ngay sau sáp nhập, Đảng bộ xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm sự thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ, thực chất.

Hiện nay, Đảng bộ xã có 62 chi, đảng bộ trực thuộc với 855 đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức chủ động tiếp cận địa bàn mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giống gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, mang lại giá trị kinh tế cao cho các hộ dân trong xã.

Nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ xã xác định phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa, bền vững là khâu đột phá chiến lược. Nhiều nghị quyết, kế hoạch chuyên đề được ban hành, tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái. Xã chú trọng mở rộng diện tích các giống lúa đặc sản như Gà Gáy, Đìn Vằn; phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp; nghiên cứu, đưa vào trồng các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như quế, khôi nhung.

Cùng với đó, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng nông sản tập trung và phát triển thương hiệu sản phẩm được đẩy mạnh. Đến nay, toàn xã có nhiều sản phẩm OCOP được công nhận; trong đó nổi bật là Gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung đạt tiêu chuẩn 4 sao cùng 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao như rượu men lá, thịt chua... Các sản phẩm không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Xã duy trì 29 khu dân cư nông thôn mới, trong đó có 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Điểm nổi bật là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân khi tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công và hàng tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Song hành với phát triển nông nghiệp, xã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhiều công trình như cầu, trạm biến áp, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi được xây mới, nâng cấp. Hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa, kết nối liên hoàn các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa và đi lại của Nhân dân.

Đảng ủy xã chỉ đạo rà soát, triển khai phương án phát triển và thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Lương Sơn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ổn định, phục hồi và mở rộng sản xuất. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Cùng với đó, xã định hướng khai thác hiệu quả cảnh quan, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Theo đồng chí Hà Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương, năm 2025, Đảng bộ, chính quyền xã đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra với nhiều điểm sáng nổi bật. Việc sắp xếp bộ máy được triển khai khẩn trương, đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, ổn định. Các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng; thu ngân sách đạt 302,28% kế hoạch. Văn hóa, giáo dục tiếp tục có nhiều kết quả tích cực; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, phục vụ tốt nhu cầu người dân; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền xã Sơn Lương. Với nền tảng chính trị vững vàng, sự đồng thuận của Nhân dân và quyết tâm đổi mới, xã đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Hương Lan