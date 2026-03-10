Đảng bộ Bệnh viện Phổi: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, Đảng bộ Bệnh viện Phổi tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và triển khai hiệu quả Chương trình chống lao. Nhiều giải pháp đồng bộ được thực hiện, góp phần khẳng định vị thế bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đảng ủy Bệnh viện quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức.

Bệnh viện Phổi tỉnh có chức năng khám, chữa bệnh cho người mắc bệnh lao và các bệnh phổi; đồng thời là đầu mối triển khai Chương trình chống lao và các bệnh phổi mạn tính trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện bệnh viện có quy mô 200 giường bệnh, 12 khoa, phòng với 110 viên chức, người lao động. Đảng bộ bệnh viện gồm Đảng ủy và 4 chi bộ trực thuộc với 70 đảng viên.

Trong bối cảnh ngành Y tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng nhiệm vụ của bệnh viện ngày càng lớn. Trước yêu cầu đó, Đảng ủy Bệnh viện Phổi tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, định hướng chiến lược phát triển, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bệnh viện luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và tận tâm phục vụ người bệnh.

Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy, chính quyền bệnh viện đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm cho các khoa, phòng; đồng thời triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn và đổi mới phong cách phục vụ. Công tác khám, chữa bệnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được chỉ đạo chặt chẽ từ tổ chức nhân lực, quản lý chuyên môn đến đầu tư trang thiết bị, cải thiện cơ sở vật chất và môi trường bệnh viện.

Nhờ đó, hoạt động chuyên môn của bệnh viện trong năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng số lượt khám bệnh toàn tỉnh đạt hơn 30.000 lượt, vượt kế hoạch đề ra; công tác khám sàng lọc ngoại viện được tăng cường, góp phần phát hiện sớm các trường hợp bệnh lao và bệnh phổi trong cộng đồng. Số bệnh nhân lao được phát hiện đạt 106,83% kế hoạch, tỷ lệ điều trị khỏi đạt 93%. Chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 đạt điểm trung bình 4,25, xếp loại “Rất tốt”.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, Đảng ủy còn lãnh đạo triển khai hiệu quả Chương trình chống lao trên địa bàn. Bệnh viện chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các đơn vị y tế tuyến cơ sở; tăng cường công tác giám sát, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn; triển khai khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao, lao kháng thuốc và các bệnh phổi mạn tính như hen, COPD. Các hoạt động truyền thông phòng, chống lao, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3 được tổ chức đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Đồng chí Lê Anh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết: “Trong quá trình phát triển, sự lãnh đạo của Đảng luôn giữ vai trò định hướng và là yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh đoàn kết trong toàn đơn vị. Khi tổ chức Đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, mọi chủ trương, giải pháp đều được bàn bạc dân chủ, thống nhất cao và triển khai quyết liệt. Đây chính là nền tảng để bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, nhân văn, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Đặc biệt, thời gian qua, Bệnh viện không ghi nhận sai sót chuyên môn nghiêm trọng, không có đơn thư khiếu nại về tinh thần, thái độ phục vụ. Cùng với đó, Đảng ủy bệnh viện luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời duy trì nhiều hoạt động nhân đạo, thiện nguyện hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, trách nhiệm, xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn.

Cán bộ, đảng viên Bệnh viện tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh.

Với những kết quả đạt được, 2 năm qua (2024 - 2025), Đảng bộ Bệnh viện Phổi tỉnh đều được Đảng bộ cấp trên đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Kết quả đó khẳng định vai trò lãnh đạo hiệu quả của Đảng bộ trong định hướng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ Bệnh viện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Anh Thơ