Kinh nghiệm xây dựng Đảng vững mạnh ở Đà Bắc

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Đà Bắc đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng cán bộ, đảng viên; tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo và chú trọng công tác cán bộ. Những giải pháp đồng bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngay sau khi sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy xã Đà Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy. Theo đó, 4 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy và cơ quan Ủy ban MTTQ xã được thành lập; đồng thời tổ chức lại hệ thống tổ chức Đảng với 63 chi, đảng bộ trực thuộc.

UBND xã cũng khẩn trương sắp xếp bộ máy chính quyền, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn; thành lập và kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Trung tâm Giáo dục cộng đồng; bố trí nhân sự lãnh đạo các trường học, trạm y tế nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt ngay từ đầu.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Xã đã hoàn thiện hồ sơ nghỉ chế độ cho 21 cán bộ không chuyên trách; giải quyết chế độ theo Nghị định số 178 đối với 26 đồng chí. Các chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ sau sáp nhập.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Đảng bộ xã Đà Bắc đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Năm 2025, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 23 đảng viên mới, đạt 109,5% kế hoạch. Đảng bộ xã cũng thực hiện cấp đổi 1.713 thẻ đảng viên, cập nhật dữ liệu đảng viên trên hệ thống phiên bản 3.0 đúng tiến độ; chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên theo quy định.

Đảng bộ đã đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho 18 đồng chí; công nhận đảng viên chính thức cho 27 đồng chí và xóa tên 2 đảng viên theo quy định. Hiện nay, Đảng bộ xã có 1.819 đảng viên, trong đó 1.778 đảng viên chính thức và 41 đảng viên dự bị.

Chi bộ Tiểu khu Đoàn Kết có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Bùi Đức Hậu - Bí thư Đảng ủy xã Đà Bắc cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương triển khai hiệu quả là thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ xã đã thực hiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý, điều động và tiếp nhận công chức theo quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Năm 2025, xã tổ chức 29 lớp bồi dưỡng với gần 1.500 học viên tham gia, góp phần nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đảng viên Chi bộ Tiểu khu Liên Phương sử dụng thành thạo ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Đảng ủy xã đã triển khai nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng các chi, đảng bộ trực thuộc cũng chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Qua kiểm tra cho thấy, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững, không có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Đảng bộ xã Đà Bắc cũng chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trong các buổi tiếp công dân định kỳ không có trường hợp đến phản ánh, kiến nghị. Một số đơn thư phát sinh đã được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ mới, Đảng bộ xã đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, năm 2025, xã đạt nhiều kết quả tích cực: 14/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 5,5 tỷ đồng, đạt 629,3% so với dự toán giao; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 55 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đặc biệt xã đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự chủ động, quyết liệt của Đảng bộ xã Đà Bắc trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

Dương Liễu