Nền tảng phát triển bền vững ở xã Liên Châu

Xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo động lực phát triển bền vững, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy, chính quyền xã Liên Châu đã triển khai đồng bộ các nội dung dân chủ gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Liên Châu công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của Nhân dân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã đưa nội dung thực hiện dân chủ vào chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch hằng năm; gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được tổ chức nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Khoa Văn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thông tin: “Muốn dân chủ đi vào thực chất, cấp ủy phải lãnh đạo toàn diện, chính quyền phải công khai, minh bạch trong từng việc cụ thể; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mọi quyền lợi ích đều công khai, bảo đảm Nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra và giám sát”.

Thực hiện chỉ đạo đó, xã xác định cải cách hành chính là khâu đột phá nhằm cụ thể hóa dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp; 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản, áp dụng chữ ký số trong xử lý công việc. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đẩy mạnh; quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản hóa theo hướng rõ ràng, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho người dân.

Từ ngày 1/7 đến hết năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 2.861 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 2.842 hồ sơ nộp trực tuyến (trên 99%), không có hồ sơ tồn đọng từ kỳ trước; đã giải quyết 2.585 hồ sơ, phần lớn đúng hạn; 276 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý. Các lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ như chứng thực, đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Kết quả này không chỉ cho thấy hiệu quả chuyển đổi số mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cùng với đó, xã duy trì nền nếp hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thông qua đối thoại, nhiều kiến nghị, đề xuất chính đáng được giải đáp, xử lý kịp thời; những vấn đề còn vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Công tác công khai, minh bạch được thực hiện bằng nhiều hình thức như niêm yết tại trụ sở, nhà văn hóa thôn, thông báo trên hệ thống truyền thanh và tổ chức hội nghị Nhân dân. Các nội dung như nghị quyết HĐND xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, dự án đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ và các khoản huy động đóng góp đều được công khai đầy đủ, đúng quy định.

Đối với những nội dung Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như xây dựng công trình phúc lợi, giao thông nông thôn, quản lý và sử dụng các loại quỹ, UBND xã tổ chức thảo luận công khai, dân chủ, bảo đảm mọi ý kiến được lắng nghe, xem xét. Nhờ đó, nhiều tuyến đường thôn, ngõ xóm được nâng cấp, cải tạo; kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống.

Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định như quy hoạch khu dân cư, kế hoạch sử dụng đất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chương trình vay vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đều được lấy ý kiến rộng rãi, bảo đảm các quyết định ban hành sát thực tiễn, phù hợp nguyện vọng của người dân, tạo sự đồng thuận cao.

Nhờ phát huy dân chủ ở cơ sở, người dân đồng lòng cùng chính quyền xây dựng sân chơi, bãi tập, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm đầy đủ, kịp thời; chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo được thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục lan tỏa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,46%, thôn văn hóa đạt 100%. Công tác hòa giải ở cơ sở được củng cố với 38 tổ hòa giải và 190 hòa giải viên hoạt động thường xuyên, góp phần giải quyết kịp thời mâu thuẫn phát sinh, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Nhờ phát huy dân chủ gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, kinh tế địa phương tăng trưởng ổn định. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.788,7 tỷ đồng, đạt 110,3% kế hoạch và tăng 8,17% so với năm 2024; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,57%. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách thực chất, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội đã tạo nền tảng quan trọng để xã Liên Châu giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững trong giai đoạn mới.

Anh Thơ