Tiên Lữ: Khi nghị quyết “bén rễ” vào cuộc sống

Trên vùng quê trung du yên bình của tỉnh Phú Thọ, xã Tiên Lữ hôm nay khoác lên mình diện mạo mới: Những tuyến đường bê tông sạch sẽ, nhà văn hóa khang trang, cánh đồng sản xuất tập trung trải dài xanh mướt. Ít ai biết rằng, phía sau những đổi thay ấy là cả một quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và sát dân, đặc biệt là sau cột mốc lịch sử hợp nhất đơn vị hành chính.

Tiên Lữ hôm nay.

Từ “con số biết nói” trên đồng ruộng mẫu

Năm 2025 là một năm đáng nhớ đối với Đảng bộ và Nhân dân xã Tiên Lữ. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Xuân Lôi, Văn Quán, Đồng Ích và Tiên Lữ cũ. Bước vào mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh vừa có thuận lợi từ chính sách, vừa phải đối mặt với khó khăn của thời tiết khắc nghiệt, Đảng ủy xã đã xác định: Nghị quyết chỉ thực sự sống động khi nó thực sự tạo chuyển biến trong đời sống vật chất,tinh thần của người dân.

Tại thôn Hoàng Chung - “điểm sáng” của xã, không khí lao động luôn tất bật. Bà Triệu Thị Hà - Bí thư chi bộ thôn chia sẻ đầy tâm huyết: “Khi triển khai nghị quyết, chúng tôi không đọc văn bản suông. Đảng viên phải là người đi trước, phân tích cái lợi, cái hại gắn với mảnh vườn, con số của dân. Dân thấy hiệu quả, dân mới tin và làm theo”.

Bà Trần Thị Hạnh, thôn Hoàng Chung từ nguồn chính sách hỗ trợ của tỉnh giúp gia đình bà mở rộng diện tích lúa, thảo dược, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Kết quả của tinh thần “Đảng viên đi trước” ấy là những con số tăng trưởng đầy ấn tượng. Tổng diện tích gieo trồng toàn thôn đạt 208ha, sản lượng lương thực chạm mốc 1.061 tấn. Đặc biệt, năng suất lúa vụ chiêm đạt 60,4 tạ/ha, tăng mạnh so với cùng kỳ. Không chỉ có lúa, sự chuyển dịch cơ cấu đang diễn ra mạnh mẽ. Khi tiêu chí xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” đòi hỏi thay đổi phương thức chăn nuôi, người dân đã chủ động chuyển từ chăn thả nhỏ lẻ sang nuôi lợn và gia cầm quy mô lớn với tổng đàn hơn 32.000 con.

Tính đến hết năm 2025, tổng thu nhập của riêng thôn Hoàng Chung đạt con số ấn tượng hơn 117 tỷ đồng, nâng mức bình quân thu nhập đầu người lên trên 68 triệu đồng/năm. Toàn xã Tiên Lữ cũng ghi nhận những bước tiến dài với tổng sản lượng lương thực đạt 13.841,4 tấn, vượt kế hoạch đề ra.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ: “Chìa khóa” tạo sự đồng thuận

Ghi nhận tại một buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Tiên Lữ, điểm khác biệt dễ thấy nhất là không khí trao đổi thẳng thắn, dân chủ. Nội dung họp không còn dàn trải mà tập trung vào những “điểm nóng” cụ thể: vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, hay việc giữ gìn an ninh trật tự.

Đảng ủy xã xác định rõ: Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì trước hết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các buổi sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, tăng tính đối thoại. Tinh thần nêu gương được đặt lên hàng đầu; từ việc hiến đất làm đường đến đóng góp ngày công xây dựng công trình công cộng, đảng viên luôn là những người lĩnh ấn tiên phong.

Sự công khai, minh bạch chính là “chất xúc tác” tạo nên niềm tin. Các khoản đóng góp, các công trình đầu tư đều được niêm yết rõ ràng tại nhà văn hóa. Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã thực sự trở thành chủ thể trong phát triển KT-XH địa phương. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ công trình phụ, hiến đất để mở rộng đường giao thông, tạo nên những tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Tiên Lữ “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Đặc biệt, công tác phát triển Đảng được chú trọng. Trong năm 2025, xã đã kết nạp được 70 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,05%, vượt xa mục tiêu 2,0% đề ra ban đầu. Đây chính là nguồn sinh lực mới, đảm bảo sự kế thừa và sức chiến đấu cho bộ máy chính quyền sau sáp nhập.

Đột phá công nghệ và khát vọng đô thị văn minh

Không dừng lại ở nông nghiệp truyền thống, Tiên Lữ đang mạnh dạn tiến vào kỷ nguyên số. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xã đã thành lập 35 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, giúp người dân làm quen với dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID.

Hiện nay, 100% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Việc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” cũng được triển khai đồng bộ, giúp hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ.

Với người dân thôn Hoàng Chung, xã Tiên Lữ, cá thính không chỉ là món ăn đơn thuần mà cách làm món cá thính đã trở thành nghề truyền thống từ bao đời nay.

Chia sẻ về định hướng năm 2026, đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Lữ cho biết: “Xã sẽ tập trung vào quy hoạch chung theo hướng hình thành đô thị mới, liên kết chặt chẽ với hệ thống của tỉnh. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn là nâng cao chất lượng sống, phấn đấu giải phóng mặt bằng khu cụm công nghiệp Xuân Lôi để thu hút đầu tư”.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều dễ nhận thấy ở Tiên Lữ hôm nay không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng, mà là tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người dân. Khi Đảng gần dân, lắng nghe và giải quyết thấu đáo nhu cầu thực tiễn, nghị quyết không còn là những dòng chữ khô cứng mà đã thực sự trở thành mạch nguồn sống động, tưới mát và làm thay đổi diện mạo của vùng quê trung du Phú Thọ.

Ngọc Thắng