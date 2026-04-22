Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phổ biến, quán triệt và triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đối với ngành Kiểm tra Đảng.

Các đồng chí: Trần Tiến Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 05, ngày 07/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chương trình hành động số 01 của ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy định số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật nhiều nội dung quan trọng, phục vụ công tác chuyên môn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh được trang bị đầy đủ, hệ thống các nội dung cốt lõi, điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết và các văn bản liên quan, cũng như cập nhật kịp thời những điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, bảo đảm việc triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động được đồng bộ, thông suốt trong toàn ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Lê Minh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ban chấp hành trung ương đảng công tác kiểm tra giám sát Kỷ luật Trần Tiến Hưng ngành Kiểm tra Kiện Hội nghị trực tuyến phổ biến Chương trình hành động
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long