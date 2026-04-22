Phổ biến, quán triệt và triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đối với ngành Kiểm tra Đảng.

Các đồng chí: Trần Tiến Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 05, ngày 07/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chương trình hành động số 01 của ngành Kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy định số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật nhiều nội dung quan trọng, phục vụ công tác chuyên môn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh được trang bị đầy đủ, hệ thống các nội dung cốt lõi, điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết và các văn bản liên quan, cũng như cập nhật kịp thời những điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, bảo đảm việc triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động được đồng bộ, thông suốt trong toàn ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Lê Minh