Vân Sơn đổi mới sinh hoạt chi bộ từ cơ sở

Xác định sinh hoạt chi bộ là nền tảng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, Đảng bộ xã Vân Sơn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và đời sống Nhân dân. Từ việc duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao vai trò của cấp ủy, đến đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn ngày càng được nâng lên.

Sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất

Đúng mùng 3 hằng tháng, chi bộ xóm Mý tổ chức sinh hoạt định kỳ. Với 19 đảng viên, nội dung sinh hoạt được Bí thư chi bộ Bùi Văn Sinh chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát tình hình thực tế của địa phương. Sau khi thông tin tình hình chung của đất nước, của tỉnh và của xã, phần lớn thời gian của cuộc họp được dành để bàn các công việc cụ thể của khu dân cư.

Lực lượng an ninh cơ sở khảo sát mô hình camera giám sát an ninh trật tự tại xóm Mý - mô hình do chi bộ xóm triển khai, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư.

Tại buổi sinh hoạt tháng 2 vừa qua, các đảng viên đã tập trung thảo luận giải pháp cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, tìm hướng nâng cao thu nhập cho người dân và hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo Bí thư chi bộ Bùi Văn Sinh, xóm Mý hiện có 64 hộ với 364 nhân khẩu, trong đó vẫn còn 5 hộ nghèo. Vì vậy, việc tìm hướng phát triển kinh tế và giảm nghèo luôn là nội dung được chi bộ đặt ra trong mỗi kỳ sinh hoạt.

Với cách làm đó, các nghị quyết của chi bộ từng bước đi vào đời sống. Thu nhập bình quân của xóm Mý tăng từ 20 triệu đồng/người/năm vào năm 2020 lên trên 37 triệu đồng/người/năm vào năm 2025, tăng khoảng 85%.

Cùng với phát triển kinh tế, nhiều công việc chung của khu dân cư cũng được người dân đồng thuận thực hiện. Nhân dân hiến khoảng 2km đất mở rộng đường giao thông, dành hơn 3.000m2 đất xây dựng sân bóng và nhà văn hóa; mô hình camera giám sát được triển khai, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Những kết quả ấy cho thấy, khi sinh hoạt chi bộ gắn với việc cụ thể của thôn, xóm, nghị quyết của chi bộ sẽ trở thành hành động trong đời sống hằng ngày của Nhân dân.

Không chỉ riêng xóm Mý, nhiều chi bộ trên địa bàn xã Vân Sơn cũng đang duy trì cách làm này. Các buổi sinh hoạt không dừng lại ở việc quán triệt chủ trương mà tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể của địa phương như xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả sản xuất hay giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Chính sự gắn kết chặt chẽ giữa nội dung sinh hoạt chi bộ với đời sống thực tiễn đã giúp các nghị quyết của Đảng nhanh chóng được cụ thể hóa thành những việc làm rõ ràng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đổi mới trong toàn Đảng bộ xã

Từ những chi bộ khu dân cư như xóm Mý, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã trở thành yêu cầu xuyên suốt trong toàn Đảng bộ xã Vân Sơn. Hiện nay, Đảng bộ xã có 42 tổ chức đảng trực thuộc với gần 1.000 đảng viên. Các chi bộ đều duy trì sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; nội dung sinh hoạt ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ xã Vân Sơn triển khai mô hình “Thùng rác xanh”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư xanh – sạch – đẹp.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là vai trò của cấp ủy cơ sở, đặc biệt là bí thư chi bộ. Những năm gần đây, đội ngũ này được kiện toàn với các đảng viên có kinh nghiệm, uy tín trong Nhân dân, nắm sát tình hình địa bàn, từ đó chuẩn bị nội dung sinh hoạt cụ thể và sát thực hơn.

Song song với đổi mới nội dung sinh hoạt, Đảng bộ xã cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đảng viên. Đến nay, 99% hồ sơ đảng viên đã được số hóa, tỷ lệ cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt 85,14%, tạo thuận lợi trong quản lý, trao đổi thông tin và nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ.

Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển chung của địa phương. Năm 2025, xã Vân Sơn hoàn thành và vượt 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, tạo nền tảng để địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, phát triển du lịch sinh thái và xây dựng nông thôn mới.

Từ những buổi sinh hoạt ở từng chi bộ khu dân cư đến sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Vân Sơn đang từng bước được nâng lên theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ phát triển của địa phương. Khi mỗi cuộc họp không chỉ dừng ở việc quán triệt chủ trương mà trở thành nơi bàn việc của dân, lo việc của xóm, nghị quyết của Đảng cũng theo đó đi vào đời sống một cách tự nhiên và bền vững. Chính từ những chuyển động rõ ràng ấy, Vân Sơn đang từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của một vùng cao đang đổi thay từng ngày.

Minh Vũ