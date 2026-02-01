Người “thắp lửa” phong trào

Năm 2025, khu 7 Hùng Sơn, xã Lâm Thao được cấp trên ghi nhận là điểm sáng về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đô thị văn minh. Ít ai biết rằng, nơi đây từng trải qua nhiều khó khăn, nội bộ thiếu đoàn kết. Sự chuyển biến căn bản ấy gắn liền với vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của đồng chí Đào Ngọc Thắng - Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư.

Đồng chí Đào Ngọc Thắng động viên các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Trước năm 2020, Chi bộ khu 7 Hùng Sơn mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, kinh tế kém phát triển, nhiều năm liền không có đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước yêu cầu ổn định tình hình cơ sở, tháng 3/2020, cấp ủy địa phương đã vận động đồng chí Đào Ngọc Thắng - nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Hùng Sơn (cũ), nghỉ chế độ từ năm 2010, trở lại đảm nhận cương vị Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư. Đây là quyết định xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và sự tín nhiệm đối với một cán bộ có kinh nghiệm, uy tín. Nhận nhiệm vụ, đồng chí Đào Ngọc Thắng bắt tay vào củng cố chi ủy, chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi chủ trương, kế hoạch đưa ra đều được bàn bạc, thống nhất; các khoản thu, chi, đóng góp của Nhân dân được công khai đúng quy định. Những tồn tại kéo dài được rà soát, giải quyết từng bước, tạo sự thống nhất trong chi bộ và đồng thuận trong Nhân dân.

Không dừng lại ở vai trò chỉ đạo, đồng chí Thắng còn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Toàn bộ tiền phụ cấp Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, đồng chí tự nguyện dành để hỗ trợ các hoạt động chung. Sự nêu gương ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn, hoạt động nền nếp, hiệu quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở.

Trong phát triển kinh tế, đồng chí Thắng cùng chi bộ chủ động định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên những diện tích đất khô cằn, kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu; đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư tham gia sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương. Nhờ đó đến năm 2025, 100% lao động trong độ tuổi có việc làm ổn định; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 55 triệu đồng (năm 2022) lên 63,5 triệu đồng/người/năm, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng đô thị văn minh được triển khai đồng bộ. Khu 7 được lựa chọn làm điểm xây dựng đô thị văn minh của thị trấn Hùng Sơn cũ. Hơn 90% tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa. 100% tuyến đường có hệ thống điện chiếu sáng với tổng chiều dài 3,5km. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các nút giao thông, khu vực trọng điểm. Từ nguồn đóng góp của Nhân dân và xã hội hóa, nhà văn hóa khu dân cư được xây dựng với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người dân tích cực hiến đất làm đường lên nghĩa trang và các tuyến đường giao thông khu dân cư với tổng diện tích 3.500m2. Năm 2024, khu 7 được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh kiểu mẫu.

Đồng chí Đào Ngọc Thắng cũng rất quan tâm đến công tác bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, điển hình là đình Triệu Phú - di tích lịch sử cấp tỉnh thờ các Vua Hùng được củng cố Ban khánh tiết, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp, công khai, minh bạch. Nhờ đó, đình làng trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh, mỗi năm đón hàng nghìn lượt du khách. Nguồn công đức có năm đạt khoảng 2 tỷ đồng, được quản lý, sử dụng đúng quy định, tạo niềm tin trong Nhân dân và du khách thập phương.

Trong công tác xây dựng Đảng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Thắng, Chi bộ khu 7 từ chỗ yếu kém, đến năm 2024, 2025 liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân đồng chí Đào Ngọc Thắng hai năm liền được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Lâm Thao khẳng định: “Đồng chí Đào Ngọc Thắng là cán bộ cơ sở có uy tín, trách nhiệm, phương pháp lãnh đạo gần dân, sát dân, hiệu quả; là 1 trong 3 bí thư chi bộ tiêu biểu nhất của tỉnh được lựa chọn tham dự lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc tại Giải Búa liềm Vàng lần thứ X sẽ được tổ chức trong thời gian tới”.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và cách làm bài bản, đồng chí Đào Ngọc Thắng đã và đang thắp lên ngọn lửa phong trào, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng ổn định, văn minh, phát triển bền vững.

Anh Thơ