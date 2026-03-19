Phú Thọ: Công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công khi có 99,91% cử tri đã tham gia bỏ phiếu, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của cử tri đối với việc lựa chọn các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan Nhà nước cao nhất tại địa phương.

Cử tri phường Việt Trì nghiên cứu danh sách, tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên trước khi thực hiện bỏ phiếu.

Kết quả, có 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, được lựa chọn từ 138 ứng cử viên tại 19 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng đăng danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (Danh sách xếp theo vần chữ cái A, B, C... của những người trúng cử).

>>> DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH PHÚ THỌ, NHIỆM KỲ 2026-2031 (Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh)

