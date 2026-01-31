Thanh Ba nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Xác định nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, sau hợp nhất, Đảng bộ xã Thanh Ba triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn. Trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số... Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nền tảng từ chi bộ

Đảng bộ xã Thanh Ba hiện có 84 tổ chức Đảng trực thuộc với 2.551 đảng viên. Thực tiễn cho thấy, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng được quyết định từ vai trò hạt nhân lãnh đạo của từng chi bộ. Khi chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, sinh hoạt nền nếp, đảng viên phát huy tốt vai trò gương mẫu, các chủ trương, nghị quyết của Đảng mới đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Thanh Ba cùng Ban chi ủy Chi bộ khu 11 nắm bắt thực tế để chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả.

Là một trong những chi bộ điển hình của địa phương, Chi bộ Khu 11 xác định rõ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là “khâu then chốt” trong công tác xây dựng Đảng ở khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Vi Thành - Bí thư Chi bộ cho biết: “Chi bộ hiện có 120 đảng viên. Để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi kỳ sinh hoạt phải thực chất; nghị quyết ban hành có tính khả thi và đi vào thực tiễn; cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm, làm trước để Nhân dân tin và làm theo”.

Trên tinh thần đó, Chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng ngắn gọn, tập trung giải quyết những vấn đề được quan tâm ở địa phương; gắn trách nhiệm của từng đảng viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ chung. Chi bộ lãnh đạo Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhờ vậy, từ năm 2023 đến nay, chi bộ liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2025, khu được UBND xã tặng Giấy khen Khu dân cư văn hoá tiêu biểu xuất sắc.

Chi bộ Trường THPT Yển Khê luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt, gắn chặt với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Chi bộ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập “An toàn - Thân thiện - Bình đẳng”, duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia.

Kết quả năm học 2024 - 2025, nhà trường có 96% học sinh xếp loại rèn luyện tốt, khá; 73,7% học sinh xếp loại học tập khá, tốt; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; học sinh đạt nhiều giải tại kỳ thi cấp tỉnh. Chi bộ kết nạp 4 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường.

Trong mỗi kỳ sinh hoạt, cán bộ, đảng viên Chi bộ Trường THPT Yển Khê đều có những đóng góp tích cực xây dựng chi bộ, hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Giải pháp đồng bộ, hiệu quả rõ nét

Sau hợp nhất, Đảng bộ xã Thanh Ba tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ trọng tâm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Viết Đại - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Đảng ủy xã xác định nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng bắt đầu từ việc đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi nghị quyết, chương trình công tác đều được xây dựng theo hướng rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và những vấn đề Nhân dân quan tâm. Trong đó, hiệu quả công việc và sự đồng thuận trong Nhân dân là thước đo quan trọng nhất”.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách cơ sở. Sau đại hội, 4 nghị quyết chuyên đề được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, bảo đảm mỗi chủ trương lớn đều có mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện rõ ràng.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 100%, hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ cao, tạo chuyển biến rõ rệt trong cải cách hành chính và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đạt và vượt kế hoạch. Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 250 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 63,32 tỷ đồng, tăng 59% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,05%, vượt mục tiêu đề ra; xã duy trì 5 khu dân cư kiểu mẫu, đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt với 98,1% tổ chức cơ sở Đảng và 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng cao so với kế hoạch đề ra.

Thực tiễn ở Thanh Ba cho thấy, khi công tác xây dựng Đảng được triển khai bài bản, gắn chặt với kết quả cụ thể thì hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Anh Thơ