3.401 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 và tặng sớm Huy hiệu Đảng, truy tặng sớm Huy hiệu Đảng cho 3.401 đảng viên. Trong đó, 3.197 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 176 đảng viên được tặng sớm Huy hiệu Đảng, 27 đảng viên được truy tặng sớm Huy hiệu Đảng.

Đảng ủy xã Phù Ninh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong số 3.401 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp này, có 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 78 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 345 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 208 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 271 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng... Lễ trao Huy hiệu Đảng được các cấp ủy Đảng trong tỉnh tổ chức trang trọng.

Đinh Vũ