3. 401 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2

{title}
{publish}
{head}
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 và tặng sớm Huy hiệu Đảng, truy tặng sớm Huy hiệu Đảng cho 3.401 đảng viên. Trong đó, 3.197 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 176 đảng viên được tặng sớm Huy hiệu Đảng, 27 đảng viên được truy tặng sớm Huy hiệu Đảng.
Đảng ủy xã Phù Ninh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Trong số 3.401 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp này, có 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 78 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 345 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 208 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 271 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng... Lễ trao Huy hiệu Đảng được các cấp ủy Đảng trong tỉnh tổ chức trang trọng.
Đinh Vũ
baophutho.vn Ngày 30/1, Đảng ủy xã Lai Đồng tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi bộ HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn. Tới dự có lãnh đạo Thanh tra...
baophutho.vn Ngày 29/1, Đảng ủy xã Tam Đảo và Đảng ủy Nhà máy Z195 đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2026.
baophutho.vn Năm 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ...
baophutho.vn Có những phần thưởng không chỉ được ghi nhận bằng Huân chương, mà được khắc sâu trong niềm tin của Nhân dân. Có những danh hiệu không đến từ...
baophutho.vn Sinh hoạt chi bộ ở xóm Mý, xã Vân Sơn thường bắt đầu rất giản dị. Không phải những báo cáo dài hay con số tổng hợp, mà là những việc đang diễn...
baophutho.vn Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu...
baophutho.vn Sau sáp nhập địa giới hành chính, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy xã Vĩnh Phú xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm kịp thời chấn chỉnh...