Xã Vĩnh Phú nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Sau sáp nhập địa giới hành chính, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy xã Vĩnh Phú xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm kịp thời chấn chỉnh hạn chế, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thực tiễn triển khai tại các chi bộ cho thấy, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được thể hiện rõ nét khi gắn với hướng dẫn, đồng hành và trách nhiệm xây dựng.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã đã chủ động triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, lựa chọn chi bộ thôn An Thượng tiến hành giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua giám sát, UBKT Đảng ủy xã chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục, như: Chế độ sinh hoạt chi bộ chưa thật sự chặt chẽ do một số đảng viên đi làm ăn xa; việc cụ thể hóa nghị quyết vào điều kiện thực tiễn của thôn còn có nội dung chưa sâu; công tác tự phê bình và phê bình chưa thật sự mạnh mẽ, thẳng thắn.

Điểm nổi bật trong cách làm của UBKT Đảng ủy xã là không dừng lại ở việc chỉ ra hạn chế, mà cùng chi bộ phân tích nguyên nhân, thống nhất giải pháp khắc phục phù hợp với điều kiện thực tế. Các giải pháp được triển khai linh hoạt như kết hợp sinh hoạt trực tiếp và trực tuyến, tăng sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thôn, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy và đảng viên trẻ.

Đồng chí Hoàng Văn Điệp - Bí thư chi bộ thôn An Thượng chia sẻ: “Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy xã, chi bộ đã nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục. Quan trọng hơn, UBKT không chỉ chỉ ra thiếu sót mà còn hướng dẫn cụ thể cách làm, giúp chi bộ từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả lãnh đạo.”

Đồng chí Hoàng Văn Điệp - Bí thư Chi bộ thôn An Thượng phát biểu làm rõ những kết quả, hạn chế và giải pháp khắc phục tại buổi giám sát của UBKT Đảng ủy xã Vĩnh Phú.

Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu, chi bộ thôn An Thượng đã khắc phục hiệu quả các hạn chế. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đảng viên ngày càng rõ nét, tạo nền tảng cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn.

Xã Vĩnh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Vĩnh Phú, An Nhân, Vĩnh Thịnh, Ngũ Kiên. Đảng bộ xã hiện có 2.034 đảng viên, sinh hoạt tại 72 chi bộ trực thuộc. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ, gồm 3 quyết định, 3 quy chế, 4 kế hoạch và nhiều văn bản hướng dẫn, tạo nền tảng pháp lý cho công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2025, UBKT Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra 1 chi bộ và 1 đồng chí Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư; thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc và các nghị quyết quan trọng của Đảng. Qua đó, nhiều hạn chế, thiếu sót được kịp thời chấn chỉnh, góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng ngay từ cơ sở.

Chia sẻ về định hướng công tác thời gian tới, đồng chí Kiều Văn Thức - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã cho biết: “Năm 2026, UBKT Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm; lấy phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn."

Đồng chí Kiều Văn Thức - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã phát biểu tại buổi giám sát Chi bộ thôn An Thượng.

Theo đó, UBKT Đảng ủy xã sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác quản lý, sử dụng đảng phí tại các tổ chức đảng; tăng cường giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch. Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong bối cảnh bộ máy và địa bàn quản lý mở rộng sau sáp nhập, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng bộ xã Vĩnh Phú trong sạch, vững mạnh. Việc triển khai đồng bộ, gắn kiểm tra với hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.

Nguyễn Toàn