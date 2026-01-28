Bí thư chi bộ gần dân, sát việc

Sinh hoạt chi bộ ở xóm Mý, xã Vân Sơn thường bắt đầu rất giản dị. Không phải những báo cáo dài hay con số tổng hợp, mà là những việc đang diễn ra ngay trong đời sống: Chỗ nào còn ngập sau mưa, diện tích trồng đào nên mở thêm hay giữ nguyên, việc phân loại rác liệu có duy trì được khi không còn phong trào cao điểm... Những vấn đề ấy được đưa ra bàn bạc thẳng thắn trong chi bộ, để tìm hướng đi, cách làm cụ thể, sát với từng hộ dân.

Bí thư chi bộ xóm Mý - Bùi Văn Sinh (thứ ba từ trái sang) trao đổi với người dân trong xóm về cách chăm sóc, phát triển cây ăn quả để nâng cao thu nhập.

Trong các buổi sinh hoạt ấy, Bí thư chi bộ Bùi Văn Sinh không nói nhiều. Ông dành phần lớn thời gian để nghe, ghi chép và gợi mở. Khi cần kết luận, ông chọn đúng việc cần làm, phân công rõ ai chịu trách nhiệm và hẹn thời điểm kiểm tra lại. Cách điều hành ấy khiến sinh hoạt chi bộ không nặng hình thức, mà gắn trực tiếp với việc của dân, của xóm.

Chiều tối, tuyến đường quanh sườn đồi xóm Mý, những bóng đèn năng lượng mặt trời lần lượt bật sáng. Ít ai nghĩ, 2.500m đường nông thôn được “thắp sáng” ấy lại bắt đầu từ những băn khoăn nhỏ trong các cuộc họp chi bộ: Đường tối dễ mất an toàn, người già và trẻ nhỏ đi lại khó khăn, an ninh ban đêm tiềm ẩn rủi ro. Từ những ý kiến đó, Bí thư chi bộ cùng chi ủy bàn bạc, thống nhất cách làm: Huy động Đoàn Thanh niên triển khai, Nhân dân cùng giám sát, bảo vệ để công trình không chỉ hoàn thành mà còn sử dụng bền lâu.

Xóm Mý không lớn, chỉ 64 hộ với 364 nhân khẩu. Chính quy mô ấy buộc người đứng đầu chi bộ phải thật sự gần dân để nắm việc. Bí thư chi bộ không thể điều hành từ phòng họp, mà phải đi thực địa, nghe dân nói, nhìn tận mắt từng thay đổi trong đời sống khu dân cư. Với ông Bùi Văn Sinh, mỗi nội dung sinh hoạt chi bộ đều phải trả lời được câu hỏi: Giải quyết việc gì, cho ai, khi nào xong?.

Cách làm đó tạo ra sự chuyển hướng rõ rệt trong sinh hoạt Đảng ở xóm. Nghị quyết không dừng ở việc quán triệt, mà gắn với từng phần việc cụ thể. Mỗi đảng viên đều có việc, có mốc thời gian để tự soi lại trách nhiệm. Khi chuyển đổi số được đưa vào sinh hoạt Đảng, Bí thư chi bộ không áp đặt, mà hướng dẫn từng bước. Đến nay, 100% đảng viên trong chi bộ đã sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, hình thành thói quen làm việc khoa học, minh bạch.

Sát việc trong sinh hoạt Đảng cũng là cách Bí thư chi bộ dẫn dắt phát triển kinh tế ở khu dân cư. Ông cùng chi ủy kiên trì “đi từng hộ”, vận động Nhân dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp điều kiện địa phương, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật. Kết quả thấy rõ, thu nhập bình quân đầu người của xóm tăng từ 20 triệu đồng/năm (2020) lên trên 37 triệu đồng/năm (2025), mức tăng khoảng 85%. Những con số ấy không đến từ phong trào ngắn hạn, mà từ cách làm đều tay, bám sát từng gia đình.

Ông Đinh Văn Hoan - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Mý cho biết: Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Bí thư chi bộ Bùi Văn Sinh luôn chọn cách làm thận trọng nhưng chắc. Từ vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường, đến dành 3.000m2 đất cho sân bóng và nhà văn hóa khu dân cư, mọi việc đều được bàn kỹ trong chi bộ, công khai để dân cùng biết, cùng giám sát. Nhờ vậy, quá trình triển khai không phát sinh khiếu nại, tạo được sự đồng thuận cao trong khu dân cư.

Cùng với phát triển hạ tầng, Bí thư chi bộ cũng trực tiếp theo sát công tác giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp với Công an xã lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các điểm trọng yếu, góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ vững ổn định địa bàn. Nhiều năm liền, xóm Mý không phát sinh tệ nạn xã hội, đời sống Nhân dân ổn định, tình làng nghĩa xóm được củng cố.

Đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng uỷ xã Vân Sơn khẳng định: Những kết quả trên giúp chi bộ xóm Mý nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cá nhân Bí thư chi bộ Bùi Văn Sinh 9 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được vinh danh là một trong 96 bí thư chi bộ tiêu biểu toàn quốc. Nhưng điều đáng nói hơn cả là cách Bí thư chi bộ xóm Mý lựa chọn đi cùng dân, bám sát từng việc nhỏ để tạo chuyển biến bền chắc từ cơ sở.

Từ câu chuyện ở xóm Mý, có thể thấy rõ: Bí thư chi bộ gần dân không chỉ để nắm tình hình, mà quan trọng hơn là sát việc để biến chủ trương thành kết quả cụ thể. Khi người đứng đầu làm được điều đó, sinh hoạt chi bộ tự khắc đi vào thực chất, niềm tin của Nhân dân được bồi đắp từ chính những đổi thay rất đời thường.

Nguyễn Yến