Đại hội XIV của Đảng: Thông điệp về ổn định, đoàn kết và tầm nhìn dài hạn

Chủ tịch Hội trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) nhận định Đại hội XIV đã rất thành công, đặc biệt ở việc khẳng định ổn định chính trị và sự nhất quán trong đường lối phát triển.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney về kết quả của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư Nghiêm Đức Long - Giám đốc Trung tâm Môi trường và nước thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Chủ tịch Hội trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA), nhận định Đại hội đã rất thành công, đặc biệt ở việc khẳng định ổn định chính trị và sự nhất quán trong đường lối phát triển.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu đang biến động khó lường, thông điệp về ổn định, đoàn kết và tầm nhìn dài hạn mà Đại hội XIV đưa ra là một nền tảng rất quan trọng cho phát triển bền vững của đất nước.Giáo sư Nghiêm Đức Long cho biết ông rất tâm đắc với việc Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh lấy người dân làm trung tâm của phát triển, không chỉ ở cấp độ chủ trương mà được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động rõ ràng, ưu tiên cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, coi khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao việc Đại hội XIV đặt ra những mục tiêu cụ thể về y tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội, Giáo sư Nghiêm Đức Long nhận định những định hướng này cho thấy phát triển không chỉ nhằm tăng trưởng kinh tế, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh và cơ hội công bằng cho mọi người dân. Nếu các định hướng này được triển khai một cách nhất quán và thực chất, ông tin Việt Nam sẽ tận dụng tốt các vận hội mới trong thời gian tới.

Giáo sư Nghiêm Đức Long hy vọng rằng trong giai đoạn tới, đất nước sẽ mở ra những vận hội phát triển mới rất đáng kể. Theo ông, mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai chữ số mà Đảng đề ra là rất tham vọng trong bối cảnh quốc tế hiện nay, nhưng là điều khả thi đối với Việt Nam nhờ nhiều điều kiện thuận lợi đã và đang được hình thành, bao gồm ổn định chính trị, lực lượng lao động trẻ, có kỹ năng và khát vọng vươn lên, bên cạnh đó là những tiến bộ rõ rệt trong cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư.

Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng, ông cũng chia sẻ những trăn trở của mình. Giáo sư Nghiêm Đức Long cho rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sẽ tạo ra nguồn lực quan trọng để đầu tư cho bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, nếu không được quản lý tốt, cũng có nguy cơ đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn. Do đó, trong giai đoạn thực thi, cần có kim chỉ nam rõ ràng, bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên.

Chất lượng cuộc sống của người dân không chỉ được đo bằng thu nhập, mà quan trọng hơn là điều kiện sống, môi trường trong lành, các giá trị văn hóa và sự công bằng xã hội. Phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi chất lượng sống được nâng cao cho tất cả mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đó chính là kỳ vọng lớn nhất của ông đối với những bước phát triển mới của đất nước trong thời gian tới.

Là một người con đất Việt đang sinh sống và làm việc tại Australia, Giáo sư Nghiêm Đức Long bày tỏ mong muốn đóng góp cho quê hương theo cách thiết thực và lâu dài, thông qua tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác mà ông tạo dựng được trong quá trình làm việc tại đây.

Ông mong muốn Việt Nam tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược với Australia. Khi nền tảng ngoại giao và hợp tác song phương đủ mạnh, những nhà trí thức, nhà khoa học như ông sẽ có nhiều cơ hội hơn để kết nối, chuyển giao tri thức, cùng triển khai các dự án và đồng hành với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông cho rằng Việt Nam có thể hợp tác với Australia trong một số lĩnh vực mà Australia đã làm rất tốt, ví dụ như cơ chế hưu trí hay như chương trình NDIS, một cơ chế hỗ trợ người khuyết tật và các nhóm yếu thế, thể hiện rất rõ tinh thần an sinh và công bằng xã hội.

Australia cũng là quốc gia có nền tảng khoa học-kỹ thuật hàng đầu thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch, kim loại chiến lược, cũng như ứng phó và giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Vì vậy, ông hy vọng Việt Nam và Australia sẽ mở rộng hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực như an sinh xã hội, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và khoa học-công nghệ, để quan hệ hai nước không chỉ mạnh về kinh tế mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai quốc gia.

Trên cương vị Chủ tịch VASEA, Giáo sư Nghiêm Đức Long chia sẻ VASEA luôn quan tâm sâu sắc đến Việt Nam và luôn mong muốn được đồng hành, đóng góp cho quê hương bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

Trong thời gian tới, VASEA sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức, tạo điều kiện để các hội viên tìm hiểu sâu hơn về tình hình và nhu cầu phát triển của Việt Nam, đồng thời tham gia trực tiếp vào các hoạt động đóng góp cho đất nước thông qua chuyên môn, tri thức và kinh nghiệm của mình.

Bên cạnh đó, VASEA cũng đã xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, với một số dự án trọng điểm, như tiếp tục phát triển VietNEST - phần mềm dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt; triển khai dự án cấp nước sạch cho đồng bào vùng sâu; thúc đẩy hợp tác chuyển giao các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; và tăng cường năng lực học thuật, khả năng tiếp cận công nghệ lõi cho các đối tác trong nước.

Ông khẳng định lại mong muốn của VASEA trong việc trở thành một cầu nối tin cậy, nơi các trí thức và chuyên gia người Việt tại Australia có thể chung tay đóng góp cho Việt Nam theo những cách phù hợp, hiệu quả và lâu dài.

