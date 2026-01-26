Tự hào tác nghiệp trong ngày hội lớn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bế mạc nhưng các phóng viên vẫn mang trong mình một cảm xúc chung: Tự hào, phấn khởi, tâm huyết, trách nhiệm. Hơn 5 ngày tác nghiệp cùng nhau, đối với phóng viên, đây không chỉ là một nhiệm vụ nghề nghiệp quan trọng, mà còn là cơ hội đặc biệt để được trực tiếp chứng kiến, phản ánh “hơi thở” của một sự kiện chính trị trọng đại bậc nhất của đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đồng chí: Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí.

Đến từ Báo Giáo dục và Thời đại, nhà báo Ngô Sỹ Điền cho rằng, tác nghiệp tại Đại hội Đảng khác so với các sự kiện thông thường. “Ngay từ khi nghe đến hai chữ “Đại hội”, bản thân người làm báo đã tự cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, nên áp lực lớn nhất không phải là tốc độ, mà là làm sao để thông tin thật sự chuẩn xác, không sai lệch” - nhà báo Ngô Sỹ Điền nhấn mạnh.

Mỗi ngày diễn ra Đại hội, các phóng viên đều có mặt từ sớm, chọn vị trí tốt nhất để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của các đại biểu.

Áp lực không đến từ việc “giục bài”, mà chính ý thức nghề nghiệp. Bởi mỗi thông tin đưa ra không chỉ là sản phẩm báo chí thông thường, mà còn gắn với uy tín của cơ quan và trách nhiệm chính trị của người cầm bút. Từng chi tiết nhỏ trong bài, từng câu chữ, thậm chí từng dấu chấm, dấu phẩy đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Những bước chân vội vã, những chiếc thẻ tác nghiệp lấp lánh sắc màu cho thấy quy mô và sức lan tỏa lớn của Đại hội.

Khác với những sự kiện thông thường, việc tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng tuân thủ quy trình tổ chức và an ninh chặt chẽ.

Đường truyền tốc độ cao, hệ thống in ấn, màn hình hiển thị lớn cùng thiết bị ghi âm, truyền dẫn âm thanh - hình ảnh chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp, đưa tin kịp thời về Đại hội.

Khoảng 650 nhà báo trong nước và hơn 100 nhà báo quốc tế đăng ký hoạt động tại Trung tâm Báo chí để đưa tin về Đại hội. Trung tâm nằm trên tầng 3 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia được chia làm 2 phòng lớn và một số phòng nhỏ có tổng diện tích hơn 1.000 m2 với 170 máy tính cố định. Đây cũng là đầu mối cung cấp thông tin chính thức của Đại hội. Các thông cáo báo chí, tài liệu, hình ảnh được cập nhật thường xuyên, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng định hướng, góp phần hỗ trợ các cơ quan báo chí nhanh chóng chuyển tải nội dung Đại hội đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Toàn cảnh Trung tâm Báo chí.

Để đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Đại hội, chỉ có một số ít phóng viên ảnh, quay phim của các cơ quan thông tấn, báo chí lớn như: VTV, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Quân đội Nhân dân, VOV được cấp thẻ đặc biệt vào hội trường lớn trong một thời gian nhất định để chụp ảnh, ghi hình. Còn đa số phóng viên tiếp nhận thông tin từ Ban Tổ chức thông qua Trung tâm Báo chí.

Các phóng viên tập trung xử lý thông tin để gửi về tòa soạn kịp thời đăng báo, lên hình.

“Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp. Từ đường truyền, thiết bị, đến việc cung cấp thông tin, hình ảnh đều đầy đủ. Phóng viên chủ yếu tập trung xử lý nội dung, viết bài và phản ánh thông tin kịp thời” - nhà báo Lê Dũng, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng chia sẻ.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tác nghiệp tại Đại hội.

Tại sự kiện quan trọng này, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cử ekip gồm 3 phóng viên trực tiếp vào khu vực nghị trường tác nghiệp. Để hoạt động báo chí hiệu quả hơn, các phóng viên phối hợp với một số cơ quan báo chí Trung ương như: VTV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, các Báo và phát thanh, truyền hình một số tỉnh, tạo thành nhóm để hỗ trợ nhau.

Để có bản tin lên sóng, các phóng viên tổ chức sản xuất ngay tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV.

Cường độ công việc trong những ngày diễn ra Đại hội cao và yêu cầu tập trung tuyệt đối. Mỗi buổi sáng, phóng viên thường cập nhật các chỉ đạo mới nhất để nắm định hướng tuyên truyền trong ngày. Khi vào khu vực báo chí tiếp tục theo dõi các thông tin do Ban tổ chức cung cấp, từ chương trình làm việc, tài liệu, đến những lưu ý về nghiệp vụ. Sau đó, công việc xử lý thông tin diễn ra liên tục.

Khoảnh khắc tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục tác nghiệp.

Dù hình thức có khác nhưng quy trình tác nghiệp vẫn giống tại các sự kiện lớn khác: Tiếp nhận thông tin, chọn góc tiếp cận, quay hình, chụp ảnh, sáng tạo tác phẩm và gửi về tòa soạn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là tính kỷ luật, sự cẩn trọng, chuẩn mực chính trị và yêu cầu chính xác tuyệt đối.

Phóng viên - nhân vật luôn ở sau khung hình nhưng không đứng ngoài sự kiện.

Đặc biệt, tác nghiệp trong hội trường lớn phải bảo đảm nhanh, chính xác và giữ tuyệt đối trật tự. Mỗi lượt tác nghiệp trong hội trường cho mỗi cơ quan báo chí chỉ 10 phút. Trong thời gian đó sẽ có hàng trăm bức ảnh được bấm, phản ánh hoạt động của các đoàn đại biểu tại Đại hội.

Nhiều phóng viên nước ngoài và phóng viên Việt kiều bày tỏ ấn tượng về công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng cũng như sự cởi mở trong cung cấp thông tin.

Qua lăng kính báo chí quốc tế, Đại hội XIV được nhìn nhận như một dấu mốc quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận khu vực và thế giới.

Trong những ngày tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng, phóng viên luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh để thực hiện các cuộc phỏng vấn, ghi hình. Đặc biệt, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ thường xuyên đến Trung tâm Báo chí thăm, động viên và làm cầu nối giúp phóng viên có thể liên hệ, phỏng vấn đại biểu để cập nhật đưa tin từ Đại hội và hoạt động của Đoàn đại biểu tỉnh nhanh chóng, chính xác.

Được trực tiếp chứng kiến, ghi lại và lan tỏa “hơi thở” ngày hội lớn của đất nước là vinh dự nghề nghiệp, cũng là trách nhiệm nặng nề nhưng thiêng liêng đối với người làm báo.

Hòa mình trong môi trường làm báo chuyên nghiệp, được trải nghiệm tại sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước là một trong những kỷ niệm không thể nào quên đối với quá trình làm báo của phóng viên. Đây là một trong những động lực để người làm báo phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đinh Vũ