Sông Lô phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Với vai trò là tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sông Lô đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MTTQ xã Sông Lô thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh và xã cho gia đình anh Hà Văn Hiệp, thôn Tiền Phong, có con trai bị đuối nước.

Ngay sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, Ủy ban MTTQ xã Sông Lô đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các thôn triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động của Mặt trận từng bước đi vào nền nếp, bám sát cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, lấy Nhân dân làm trung tâm của các phong trào. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, Mặt trận phải thực sự bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Một trong những kết quả nổi bật thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân xã Sông Lô trong năm qua là việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức, với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục tiêu.

Thông qua cuộc vận động, Nhân dân đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng ổn định, phát triển.

Cùng với đó, MTTQ xã đã phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Trong năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã vận động được gần 150 triệu đồng, vận động ủng hộ Nhân dân Cu Ba trên 63 triệu đồng. Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ xã đã tổ chức trao 110 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 55 triệu đồng; trao 51 suất quà nhân Ngày đại đoàn kết, trị giá 26 triệu đồng.

Nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương, Công ty TNHH MTV T&T sản xuất ổn định các sản phẩm mây nhựa, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả, đến nay đã có 16 hộ được hỗ trợ và hoàn thành xây dựng nhà ở. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được MTTQ xã chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức. Mặt trận phối hợp kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân; duy trì việc tổng hợp, báo cáo phản ánh tình hình Nhân dân định kỳ 3 tháng một lần.

Công tác tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; quản lý, sử dụng pháo được thực hiện nghiêm túc, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ xã Sông Lô đã phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong năm, MTTQ xã đã chủ trì một cuộc giám sát về bình xét gia đình văn hóa; phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57 về chuyển đổi số tại UBND xã và một số trường học. Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức 8 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung liên quan đến chế độ chính sách, xây dựng cơ bản và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Với những kết quả đạt được, vai trò của Ủy ban MTTQ xã Sông Lô ngày càng được khẳng định, thực sự là trung tâm tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Anh Thơ