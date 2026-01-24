Giữ vững kỷ cương từ nền tảng kiểm tra, giám sát

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Trung ương, cấp ủy cấp trên và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Phù Ninh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là trong triển khai tín dụng chính sách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư.

Phòng giao dịch NHCSXH Phù Ninh phối hợp với xã Phú Mỹ giao ban tại điểm giao dịch, nhằm đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH Phù Ninh quản lý, triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn 5 xã: Phù Ninh, Bình Phú, Trạm Thản, Phú Mỹ và Dân Chủ. Bám sát Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ đã kịp thời quán triệt, triển khai đến đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nhất là trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát được Chi bộ triển khai theo hướng rõ trách nhiệm, sát thực tiễn. Chi bộ phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát đối với từng bộ phận để việc kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Phù Ninh cho biết: “Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ giúp chi bộ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Chi bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Phù Ninh tăng cường giám sát công tác quản lý tài chính và sử dụng đảng phí đúng quy định.

Năm 2025, Chi bộ tổ chức giám sát đảng viên là Tổ trưởng Tổ Kế toán - Ngân quỹ và giám sát Tổ Kế toán - Ngân quỹ. Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy chế làm việc; nguyên tắc quản lý tài chính; thu, nộp và sử dụng đảng phí; thực hiện chế độ kế toán, chứng từ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Qua giám sát, tổ chức, cá nhân cơ bản chấp hành nghiêm các quy định.

Cùng với kiểm tra, giám sát, công tác thi hành kỷ luật Đảng được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”, bảo đảm đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục. Trong thời gian qua, Chi bộ không có tổ Đảng và đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; không phát sinh khiếu nại, tố cáo. Điều này phản ánh sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, khẳng định hiệu quả phòng ngừa của công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với công tác tài chính Đảng, Chi bộ thực hiện nghiêm các nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính, đảng phí theo đúng quy định, chế độ báo cáo bảo đảm đúng thời gian. Mặc dù cán bộ làm công tác Đảng đều kiêm nhiệm, song Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, năm 2025, hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH Phù Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng dư nợ trên địa bàn do phòng quản lý đạt trên 455 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9% so với năm trước. Tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức thấp, chỉ còn 0,08%. Chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tiếp tục được nâng cao, trong đó 205/214 tổ xếp loại tốt, 6/214 tổ xếp loại khá, 2/214 tổ xếp loại trung bình và 1/214 tổ xếp loại yếu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ thẳng thắn nhìn nhận hạn chế: tính chiến đấu trong sinh hoạt của một số đảng viên chưa rõ nét. Trên cơ sở đó, Chi bộ tiếp tục xác định đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát; tăng cường tự phê bình và phê bình; gắn công tác này với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư. Qua đó, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Anh Thơ