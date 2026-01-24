Lấy hạnh phúc Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu

Trong phiên Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó nhấn mạnh “Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu”.

Cờ hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được trang trí rực rỡ trên khắp các tuyến đường, tạo sự hân hoan khấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân

Nhất quán quan điểm “lấy con người làm trung tâm”, “dân là gốc”, coi hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là mục tiêu cao nhất của phát triển, những năm qua Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã có nhiều nỗ lực để triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội.

Mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của Nhân dân

Một điểm nhấn đặc biệt trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV đó là các chủ trương, chính sách về phát triển toàn diện con người ngày càng đầy đủ, trọng tâm và thực chất hơn. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam tăng 14 bậc, đạt 0,766 điểm, thuộc nhóm các nước có mức phát triển con người cao; chỉ số hạnh phúc tăng 33 bậc so với đầu nhiệm kỳ, xếp thứ 46/143 quốc gia.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,25%. Nhiều chính sách phúc lợi xã hội mang đậm tính nhân văn, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng như hỗ trợ người dân tham gia BHYT; hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông... Đời sống của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 4,7 triệu đồng/tháng (tăng 37% so năm 2020). Chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, các giải pháp bảo đảm việc làm được triển khai hiệu quả, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 58 nghìn lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp từ 1% - 1,6%, tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm xuống 22,5%. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh đã huy động trên 2.655 tỷ đồng triển khai các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày một khởi sắc, đời sống cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa từng bước cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân 1,4%/năm, thu nhập bình quân tăng 1,8 lần so năm 2020; bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy.

Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới theo hướng căn bản, toàn diện. Chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn được đánh giá cao, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 84,2%. Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh có bước phát triển tích cực, chất lượng được nâng lên. Tỷ lệ bác sĩ, giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 13,86 bác sĩ và 45,83 giường bệnh, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95,1%. Năng lực hoạt động y tế ở cơ sở được tăng cường, 94,8% trạm y tế xã có bác sỹ.

Đặc biệt, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh Phú Thọ đã chi gần 400 tỷ đồng để tặng quà cho Nhân dân ăn Tết Độc lập. Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Phú Thọ tiếp tục bố trí nguồn kinh phí hơn 97 tỷ đồng để tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công.

Những con số tưởng chừng khô khan này nhưng lại là thước đo rõ ràng, thuyết phục nhất cho các chủ trương, chính sách của Đảng đã đi vào cuộc sống, từng bước mang lại đời sống hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân.

781 suất quà của Đảng, Nhà nước mang mùa xuân đến sớm cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Cao Phong nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Kỳ vọng về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Khép lại năm 2025, Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ phấn khởi trước sự phát triển của quê hương. Là năm đầu tiên sau sáp nhập nhưng Phú Thọ đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Với ý nghĩa đặc biệt là khởi đầu cho kỷ nguyên mới - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo dõi quá trình chuẩn bị cũng như những ngày diễn ra đại hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm đổi mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng trong đường hướng lãnh đạo phát triển đất nước nhằm tạo nên những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thiết lập vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phố phường rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phấn khởi trò chuyện với chúng tôi sau khi theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Bí thư chi bộ tổ 9, phường Hòa Bình cho biết: "Chúng tôi tin tưởng rằng 4 báo cáo quan trọng được Đại hội thảo luận và thông qua sẽ nhìn lại toàn diện chặng đường đã qua, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là xác định tư duy mới, tầm nhìn mới và những quyết sách chiến lược lớn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước ta tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cũng tin tưởng và kỳ vọng các đại biểu tham dự đại hội sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất; cùng đoàn kết, đồng thuận, thống nhất đưa ra những quyết sách đúng đắn để đất nước ta ngày càng tiến nhanh, tiến mạnh. Đối với các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, tôi tin rằng sẽ quy tụ những đồng chí thật sự tâm huyết, có năng lực, đủ sức lãnh đạo đất nước phát triển đúng theo đường lối của Đảng, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân".

Nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII đã để lại dấu ấn rõ nét khi Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và đạt nhiều thành tựu trong đối ngoại, hội nhập quốc tế. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Phú Thọ tin tưởng rằng những kết quả đạt được sẽ là nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới mà Đại hội XIV của Đảng mở ra, với mục tiêu xuyên suốt là hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân.

Dương Liễu