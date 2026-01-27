Đảm bảo thông suốt hoạt động ngân hàng dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của các hoạt động giao dịch tài chính - ngân hàng khi nhu cầu thanh toán, chuyển tiền, chi trả lương thưởng, quyết toán của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh. Cùng với sự sôi động đó, các hành vi gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực thanh toán cũng có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành ngân hàng trong việc bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, thông suốt.

Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Việt Trì (MB Việt Trì) được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong quá trình chuyển đổi số.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, những ngày này, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro, phòng ngừa và ngăn chặn gian lận trong hoạt động thanh toán. Trọng tâm là việc tổ chức, thực hiện nghiêm túc các quy trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, cung ứng dịch vụ thanh toán theo đúng quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định mới được ban hành trong thời gian gần đây.

Song song với đó, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán được ngành ngân hàng đặc biệt chú trọng. Việc tăng cường kiểm soát giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng giao dịch thanh toán cho mục đích bất hợp pháp như rửa tiền, gian lận thương mại, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoạt động thanh toán liên ngân hàng thông qua các hệ thống thanh toán quốc gia cũng được giám sát chặt chẽ, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán trong giai đoạn quyết toán năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tại Phú Thọ, những giải pháp này đang được triển khai đồng bộ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Việt Trì (MB Việt Trì) được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Đơn vị đã chủ động ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại nhằm phát hiện sớm các giao dịch bất thường, cảnh báo rủi ro cho khách hàng; kết nối với Bộ Công an để xác minh, ngăn chặn kịp thời tài khoản có dấu hiệu lừa đảo; đồng thời hợp tác với các đối tác công nghệ xây dựng nhiều lớp phòng vệ, chống thiết bị nhiễm mã độc, bảo vệ khách hàng ngay từ khâu xác thực giao dịch.

Điểm nhấn trong chiến lược số hóa của MB là việc phát triển và vận hành các nền tảng số như App MBBank và BizMB. Hiện nay, các nền tảng này đang phục vụ trên 35 triệu khách hàng cá nhân và hơn 350.000 doanh nghiệp, với khả năng xử lý khoảng 11 tỷ giao dịch số mỗi năm. Đây được xem là “xương sống” giúp hệ thống thanh toán của MB nói chung và MB Việt Trì nói riêng vận hành ổn định, thông suốt ngay cả trong những thời điểm giao dịch tăng đột biến.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh gắn với chuyển đổi số và quản trị rủi ro, Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Việt Trì (MB Việt Trì) là địa chỉ giao dịch tin cậy của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, các giải pháp chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thanh toán đã mang lại những chuyển biến tích cực cho người dân. Bà Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương tại phường Việt Trì chia sẻ: “Trước đây, vào dịp cuối năm tôi thường lo lắng việc chuyển tiền cho đối tác bị chậm hoặc gặp trục trặc. Nhưng vài năm gần đây, thanh toán qua ứng dụng ngân hàng rất nhanh, kể cả cuối tuần hay sát Tết. Ngân hàng cũng thường xuyên nhắn tin cảnh báo khi có giao dịch bất thường nên tôi cảm thấy yên tâm hơn”.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tại phường Vĩnh Phúc cho biết: “Cuối năm là thời điểm doanh nghiệp phải thực hiện nhiều khoản thanh toán lớn, từ tiền nguyên vật liệu, lương, thưởng cho người lao động đến quyết toán với đối tác. Việc hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoạt động thông suốt giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền, không bị gián đoạn sản xuất, kinh doanh”.

Không chỉ tập trung đầu tư công nghệ, MB Việt Trì còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn khách hàng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong thanh toán điện tử. Đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao “sức đề kháng” cho người dân và doanh nghiệp trước các rủi ro gian lận tài chính.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh gắn với chuyển đổi số và quản trị rủi ro, năm 2025 MB Việt Trì ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực: Tổng tài sản tăng 38,6% so với năm 2024; dư nợ tín dụng tăng 33,5%; huy động vốn tăng 41%. Những kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của đơn vị mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Trong bối cảnh thanh toán số tiếp tục phát triển mạnh mẽ, việc bảo đảm an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026 không chỉ là nhiệm vụ riêng của từng ngân hàng mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước, sự chủ động của các tổ chức tín dụng và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng được kỳ vọng sẽ vận hành ổn định, an toàn, góp phần bảo đảm lưu thông dòng tiền, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới.

Lê Minh