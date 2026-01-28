Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1: Thông tin kết quả Đại hội XIV của Đảng

Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cục diện thế giới và khu vực; những nội dung mới về đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và trọng tâm, phương hướng công tác đối ngoại, ngoại giao năm 2026.

Thông qua hội nghị, cung cấp cho cán bộ, đảng viên những thông tin kịp thời, chính thống về kết quả Đại hội XIV của Đảng và tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian gần đây. Qua đó, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Trên cơ sở nhận thức rõ thời cơ, thách thức về bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hiện nay, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các địa phương, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác của mình tiếp tục làm tốt công tác tuyên giáo, dân vận. Tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với mục tiêu chính trị của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Gia Thái - Trường Giang