Phường Kỳ Sơn phát động phong trào thi đua, yêu nước năm 2026

Chiều 27/1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Kỳ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào thi đua, yêu nước năm 2026.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Cường trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân phường Kỳ Sơn

Năm 2025, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường tiếp tục được triển khai sâu rộng, đổi mới, thiết thực và hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, phường Kỳ Sơn hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 16,9 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 680 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,54%. Công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Lãnh đạo phường Kỳ Sơn trao tặng Giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi năm 2025.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, phường Kỳ Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng.

Phường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thi đua, khen thưởng trong toàn xã hội.

Lãnh đạo phường Kỳ Sơn trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025

Phát động phong trào thi đua năm 2026, Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Cường nhấn mạnh đây là năm bản lề của nhiệm kỳ mới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Nhân dịp này, có 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

UBND phường tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 5 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi năm 2025; tặng Giấy khen cho 32 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025 cho 55 cá nhân.

Dương Liễu