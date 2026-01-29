Năm 2025, toàn tỉnh kết nạp 3.262 đảng viên mới

{title}
Năm 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khoa học học tự nhiên, Trường Đại học Hùng Vương.
Trong năm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Toàn tỉnh đã hoàn thành 1.364 Đại hội tổ chức cơ sở Đảng và 152 Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, về đích sớm hơn 30 ngày so với thời hạn Trung ương quy định.
Các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với 12.049 lượt cán bộ, góp phần giữ vững ổn định và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm. Trong năm, tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho 4.665 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường của 148 đơn vị, với 12.962 lượt cán bộ tham gia.
Công tác xây dựng tổ chức Đảng và quản lý đảng viên tiếp tục được tăng cường. Toàn tỉnh đã kết nạp 3.262 đảng viên mới; đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 322 trường hợp. Việc quản lý đảng viên được đẩy mạnh thông qua hoàn thành 100% chuẩn hóa dữ liệu đối với 256.459 đảng viên trong Cơ sở dữ liệu 3.0, đứng thứ 3 cả nước về tiến độ cập nhật, chuẩn hóa; triển khai đồng bộ Sổ tay đảng viên điện tử với 15.694 tài khoản.
Cùng với đó, tỉnh đã hoàn thành việc đổi thẻ đảng cho 244.273 đảng viên, thuộc nhóm địa phương hoàn thành sớm và bảo đảm chất lượng.
Huy Thắng
