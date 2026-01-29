Phường Vĩnh Yên: Phần thưởng cao quý kết tinh từ ý Đảng, lòng dân

Có những phần thưởng không chỉ được ghi nhận bằng Huân chương, mà được khắc sâu trong niềm tin của Nhân dân. Có những danh hiệu không đến từ một giai đoạn ngắn, mà là kết tinh của một quá trình bền bỉ đổi mới tư duy lãnh đạo, hành động quyết liệt của bộ máy chính quyền và sự đồng thuận, chung sức của người dân. Với phường Vĩnh Yên, Huân chương Lao động hạng Nhì chính là dấu mốc như thế, một minh chứng sinh động cho chân lý: khi ý Đảng hợp lòng dân, mọi mục tiêu đều có thể hiện thực hóa.

Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Vĩnh Yên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh.

Ngày 1/7/2025, phường Vĩnh Yên chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường: Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và Thanh Trù. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà đặt ra yêu cầu cao về năng lực quản trị, điều hành trong bối cảnh một phường mới với quy mô dân số trên 56.000 người, 47 tổ dân phố, 85 chi bộ trực thuộc.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy phường Vĩnh Yên đã xác định rõ phương châm xuyên suốt: chuyển mạnh từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể. Bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Nguyên tắc được quán triệt từ lãnh đạo đến cán bộ cơ sở: không để một ngày nào công việc của dân bị gián đoạn vì sáp nhập.

Chính từ tư duy ấy, niềm tin của Nhân dân từng bước được củng cố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hơn 13.000 hồ sơ hành chính được tiếp nhận và giải quyết, gần 100% đúng và trước hạn. Trong bối cảnh phường mới đi vào hoạt động, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, công chức. Người dân cảm nhận rõ sự thay đổi từ thái độ phục vụ chuẩn mực hơn, việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, phản ánh kiến nghị được lắng nghe và xử lý kịp thời hơn.

Ông Trương Nguyên Hồng, người dân phường Vĩnh Yên chia sẻ, điều khiến ông yên tâm nhất là “những việc chính quyền làm đều xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, ý Đảng và lòng dân luôn là một”. Cảm nhận mộc mạc ấy phản ánh đúng tinh thần cốt lõi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương.

Người dân phường Vĩnh Yên tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, minh chứng cho sự đồng thuận xã hội, nơi chủ trương đúng được Nhân dân tin tưởng và tự giác thực hiện.

Một dấu ấn nổi bật trong năm 2025 của phường là việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về bộ tiêu chí “3 không, 2 giảm, 1 cam kết”. Cụ thể, “3 không”: không ma túy, không điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, không vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. “2 giảm”: giảm đơn thư khiếu nại, giảm số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “1 cam kết”: sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường. Đây là hệ thống mục tiêu cụ thể, sát thực tiễn, thể hiện rõ tư duy lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo cho hiệu quả quản lý.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các tiêu chí của nghị quyết được cụ thể hóa thành phong trào thi đua ở từng tổ dân phố, khu dân cư. Trong đó, Nhân dân là người thụ hưởng, trực tiếp tham gia thực hiện, giám sát và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Những tuyến phố xanh - sạch - đẹp của phường Vĩnh Yên.

Thực tiễn ở phường Vĩnh Yên cho thấy, mọi chủ trương dù đúng đến đâu cũng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Sự đồng thuận ấy không đến từ tuyên truyền một chiều, mà từ quá trình đối thoại, lắng nghe, giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Vai trò của các chi bộ, tổ dân phố, cán bộ, đảng viên được phát huy rõ nét, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực để Nhân dân tự giác tham gia, chung tay xây dựng địa phương.

Năm 2025, thu ngân sách của phường đạt trên 326 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Kết quả này phản ánh sự năng động, sáng tạo trong điều hành kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng. Một điểm nhấn đáng chú ý là tuyến phố đi bộ An Bình - không gian văn hóa, thương mại mới, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần hình thành diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Đây không chỉ là công trình hạ tầng, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng, nơi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Hơn 5.300 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, các đối tượng yếu thế được chăm lo kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,34%. Những con số ấy cho thấy định hướng phát triển của phường Vĩnh Yên là bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tuyến phố đi bộ An Bình - không gian văn hóa, thương mại, góp phần hình thành diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Huân chương Lao động hạng Nhì phường vinh dự đón nhận là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương. Quan trọng hơn, đó là sự khẳng định phương thức lãnh đạo đúng đắn: lấy dân làm gốc, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, lấy hiệu quả thực tiễn làm tiêu chí đánh giá. Khi ý Đảng hòa quyện lòng dân, sức mạnh nội sinh được khơi dậy, tạo động lực để địa phương vượt qua khó khăn, bứt phá đi lên.

Hoàng Thủy