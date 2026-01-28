Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên phường Vĩnh Phúc

Chiều 28/1, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 tặng các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng.

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Vũ Thị Kim Mai.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải nhấn mạnh: Việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ, lâu dài và thầm lặng của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đây cũng là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên cùng ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và quyết tâm tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp mà Đảng ta đã lựa chọn.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng 3/2/2026, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc có 119 đồng chí đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mốc tuổi khác nhau; trong đó có 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 6 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 23 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 29 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 44 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đặc biệt, đồng chí Vũ Thị Kim Mai (chi bộ Láp Trên) với 97 năm tuổi đời, vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, lãnh đạo Đảng ủy phường Vĩnh Phúc khẳng định: Đây là niềm vinh dự đặc biệt lớn lao, không chỉ đối với cá nhân các đồng chí đảng viên và gia đình, dòng họ, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Vĩnh Phúc và Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Mỗi Huy hiệu Đảng là một chặng đường phấn đấu vẻ vang, ghi dấu quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ và không ngừng nghỉ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quê hương; là minh chứng sinh động cho lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, cho tinh thần kiên cường, bền bỉ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách của các đồng chí đảng viên, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tin tưởng các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm; tiếp tục quan tâm, động viên, góp ý xây dựng cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thúy Hường