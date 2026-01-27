Đại hội Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031

Trong hai ngày 26-27/1, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đại diện Ủy ban Trung ương Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sau sáp nhập, Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh có hơn 300 hội viên. Các doanh nghiệp trong hội phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Nông nghiệp; xây dựng; vận tải; khai thác, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng; các trang trại chăn nuôi; sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất và cung cấp nước sạch...

Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng doanh thu của các doanh nghiệp hội viên đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 1.000 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 16.000 lao động trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận.

Các hoạt động giao thương, kết nối, hỗ trợ hội viên được duy trì thường xuyên; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được chú trọng; tinh thần “Doanh nhân Cựu chiến binh - Trung thành, Gương mẫu, Đoàn kết, Năng động, Nghĩa tình” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Quyết định của UBND tỉnh về việc cho phép sáp nhập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) thành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh xác định rõ mục tiêu xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hiệu quả hoạt động. Trọng tâm phấn đấu 100% hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm quy định “3 không, 1 bảo đảm”, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết thống nhất trong toàn hội.

Cùng với đó, Hội đặt mục tiêu 100% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, với mức tăng trưởng kinh tế bình quân từ 5-10%. Phấn đấu từ 70-100% viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”, gia đình hội viên văn hóa...

Đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố và trao quyết định của UBND tỉnh về việc cho phép sáp nhập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh của 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ) thành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt bởi sự hợp nhất này không chỉ là việc sắp xếp lại về mặt tổ chức, mà còn mở ra không gian liên kết rộng hơn, tạo điều kiện để các doanh nhân cựu chiến binh tăng cường giao lưu, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Hội đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra 12 định hướng phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng KHKT, xây dựng thương hiệu uy tín, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách và sự phát triển chung của tỉnh.

Bám sát chủ trương chính sách mới về phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới KHCN để có bước đi vững chắc, phù hợp với xu thế mới. Gắn kết, tương trợ đồng đội, đẩy mạnh các hoạt động giảm nghèo, tạo việc làm, giúp nhau làm giàu. Đổi mới phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia, xây dựng tổ chức hội là chỗ dựa tin cậy cho các doanh nhân CCB.

Lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh phát triển bền vững.

Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa I gồm 54 đồng chí; đồng chí Đào Văn Mạc được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, có nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hiệp Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen.

Hội Doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Phú Thọ và tỉnh Bắc Ninh đã trao kinh phí giúp Hội CCB tỉnh xây dựng 4 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên khó khăn về nhà ở trong năm 2026.

Phương Thanh