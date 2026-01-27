Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thăm, chúc Tết và tặng quà cho người lao động

Ngày 27/1, lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho người lao động Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và Công đoàn Hóa chất Việt Nam trao quà Tết cho các công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, người lao động, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã hoàn thành đạt và vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đời sống của cán bộ, người lao động của Công ty được đảm bảo với thu nhập bình quân trên 17 triệu đồng/người/tháng.

Công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người lao động được Công ty đặc biệt quan tâm, với mức quà Tết bình quân 25 triệu đồng/người.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trao quà Tết tặng các công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Thăm và chúc Tết Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, sản xuất kinh doanh hiệu quả cũng như sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gần 2.000 người lao động của Công ty.

Gửi lời chúc mừng đến tập thể Công ty nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam mong muốn với khí thế quyết tâm trong năm mới, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm 2026, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

Những phần quà Tết thể hiện sự quan tâm, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của Tập đoàn và tổ chức Công đoàn đối với người lao động.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã trao quà Tết tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền 118,5 triệu đồng (trích từ Quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn), thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của Tập đoàn và tổ chức Công đoàn đối với người lao động, kịp thời động viên, hỗ trợ để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Hoàng Giang