Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Xuân 2026

Sáng 25/1, tại trụ sở Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Phú Thọ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian. Chương trình thu hút trên 500 đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các đội tham gia thi gói bánh chưng dưới sự cổ vũ, động viên của đông đảo khán giả.

Tại hội thi gói bánh chưng, mỗi đội gồm 5 thành viên phải hoàn thành ít nhất 4 chiếc bánh chưng vuông trong thời gian 30 phút. Đối với nội dung thi kéo co, mỗi đội thi đấu có 10 vận động viên (gồm 5 nam, 5 nữ), đã cống hiến những màn tranh tài kịch tính.

Song song với hoạt động gói bánh, nội dung trình bày bánh cũng được chuẩn bị chu đáo, kỳ công.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại các đơn vị như: Tặng phiếu mua hàng 0 đồng; phiếu mua hàng giảm giá; tặng vé xe để công nhân về quê ăn Tết; tổ chức rút thăm trúng thưởng...

Với những phiếu giảm giá, phiếu mua hàng 0 đồng được trao tặng, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tranh thủ mua sắm những đồ dùng thiết yếu.

Đây không chỉ là chương trình thường niên mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Đồng thời tri ân những nỗ lực cống hiến của đoàn viên sau một năm làm việc miệt mài. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động ngay từ những ngày đầu năm, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Mặc dù thời tiết có mưa, lạnh nhưng đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đến tham gia, cổ vũ các đội thi.

Lê Hoàng